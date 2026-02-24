La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", dejó de tener sombra en México. El amanecer en la zona montañosa de Tapalpa fue escenario de la muerte del narco más buscado de la región, con recompensas que superaban los 15 millones de dólares y con el título de ser el fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que logró convertirse en menos de una década en una poderosa maquinaria con tentáculos expandidos por países de América, incluido el mercado narcótico en Estados Unidos.

Descrito como alguien amable y lleno de chistes ocurrentes, las acciones del capo difieren de las características nombradas por aquellos que aseguran haberlo conocido. El inicio de sus antecedentes se remonta a los 80, tiempo en el que fue deportado por estar involucrado en la venta de droga. Según relata la BBC, a su regreso a Jalisco formó parte de la fuerza policial, aunque luego se involucró en el desaparecido Cartel del Milenio y terminó por formar Los Matazetas, que años después pasó a ser CJNG.

El ascenso de Oseguera, al igual que su muerte, se dio de manera rápida, incluso dentro del contexto mexicano, país considerado por el Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) como uno de los cuatro más peligrosos de América Latina. Su planteamiento permitió a la organización ser de las más potentes en términos militares y en presencia territorial, convirtiéndose en un conjunto "sumamente poderoso", describe David Mora, investigador de crimen organizado, para la BBC.

Seguimiento y confrontación

"Exitosa", así describió el general Ricardo Trevilla Trejo la operación que terminó con la vida de "El Mecho". De acuerdo al relato, la continuidad y paciencia del trabajo de la autoridad logró jalar de un hilo que parece muy lejano de este ambiente: el romance. Inteligencia Militar Central ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del narcotraficante, quien la trasladó a una instalación de encuentro en Tapalpa.

Si bien en las declaraciones de los hechos Trevilla no da mención del día de ingreso de la mujer, sí revela que su retiro se dio el 21 de febrero, dejando entrever una posible complicidad al indicar que tras esto "se obtuvo información" que confirmó la permanencia en la vivienda junto a su seguridad. Esta fecha es clave, pues fue el inicio del planeamiento de la operación a manos de las Fuerzas Especiales y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

"Se organizó un frente operativo integrado por tres componentes: uno terrestre, uno aeromóvil y un apoyo aéreo con aviones tejanos", aseguró el también secretario de la Defensa Nacional (Sedena). Tras darse la confirmación de la figura del líder criminal el 22, fue este el primero en avanzar hacia las acciones y también los que recibieron la oleada inicial de disparos por parte de los encargados de protección; esto mientras el acusado decidió huir con un equipo de respaldo rumbo a un área boscosa de la región.

Eliminación

El general complementa que, al iniciarse esta persecución, el personal de Fuerzas Especiales fue quien lo ubicó dentro de la maleza, siendo atacado por iniciativa de las escoltas, nuevamente. Esta agresión fue repelida de manera adecuada, lo que causó que se hiriera a dos escoltas y a Oseguera; junto a esto, la detención de dos involucrados en el tiroteo. Además, se confirmó la baja de un agente en esta ejecución.

"Una vez que se controló la situación, Sanidad acudió al lugar y determina que es necesario evacuarlos; se pide el apoyo de un helicóptero para el traslado", relató el representante de Gobierno sobre los últimos momentos de "El Mencho". Aunque el grupo de Gobierno intentó salvar la vida de los heridos, incluido el soldado, todos terminaron muriendo, por lo que, durante el vuelo, se decidió un cambio de destino, exactamente al Aeropuerto Internacional de Morelia en Michoacán.

La llegada al complejo aéreo resultó un punto importante en el traslado, pues allí los esperaba un avión caza de la Fuerza Aérea que sirvió como nuevo vehículo a los cuerpos, ahora con la finalidad de llegar a Ciudad de México. Ricardo explica que la opción fue tomada debido a que no se veía conveniente llegar a Guadalajara ante el riesgo de que el Cartel Jalisco Nueva Generación continúe con la escalada de violencia o decida tomar nuevas estrategias ante la presencia del fallecido líder.

Desarticulación

Junto a la muerte del capo, el cártel enfrenta el asesinato de Hugo 'H', alias "El Tuli", brazo derecho y operador económico, durante otro operativo el mismo día mientras se encontraba en El Grullo, a 75 kilómetros de donde falleció su jefe.

"Estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones del Gobierno, etc. Ofrecía 20.000 pesos por cada militar que asesinara a todo el personal delincuencial", detalló el general.

Según un comunicado oficial, se registraron 252 bloqueos de carreteras y calles en 20 estados, de los cuales el 90% habían sido desactivados hacia las 20:00 hora local del domingo.

Radiografía de la acción

Tras los eventos desatados en Tapalpa, el secretario confirmó la deseso de ocho personas, parte de la defensa de “El Mencho”, aunque en primera instancia se había informado solo de cuatro cuerpos.

También se encontraron armas largas, municiones y dos lanzacohetes, uno RPG de manufactura rusa y otro Blindicide dentro de la vivienda. Cabe indicar que en 2015, los secuaces criminales derribaron un helicóptero con una granada propulsada por cohete para darle tiempo a su jefe de escapar.

El jefe del Ejército informó que, en uno de los enfrentamientos durante el operativo, una aeronave fue alcanzada por un lanzacohetes, pero pudo dirigirse a una base y aterrizar de forma segura. Trevilla aprovechó y dedicó palabras a los familiares de los militares que resultaron heridos en estos enfrentamientos. “Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión”, sentenció.