Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Mundo

Nicolás Maduro enfrenta riesgo de perder su defensa legal por el bloqueo de licencia ordenado por Estados Unidos

Barry Pollack, principal abogado del exlíder chavista, denunció que la administración Trump está impidiendo que el gobierno de Venezuela pague por los servicios legales que se le prestan.

Nicolás Maduro no contaría con recursos legales para defenderse.
Nicolás Maduro no contaría con recursos legales para defenderse. | Composición LR

Nicolás Maduro está expuesto en Estados Unidos. Barry Pollack, abogado encargado de su defensa, notificó al tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro bloqueó una licencia para que el gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa. El escrito está fechado el pasado 20 de febrero y fue dirigido al juez Alvin Hellerstein.

La Oficina de Control de Activos (OFAC), encargada de las sanciones de Washington a Caracas, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos del país por representarlo en el caso; sin embargo, solo tres horas después la "enmendó" sin explicación, indicó Pollack en el escrito.

¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El bloqueo de la licencia también afecta a Cilia Flores, quien está acusada de delitos similares a los de su pareja, Nicolás Maduro, llámese cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. La siguiente audiencia judicial está pactada dentro de un mes, para el 26 de marzo.

ELN anuncia "cese al fuego de forma unilateral" para las elecciones legislativas en Colombia



Maduro cuenta con otros medios, según TNYT

De acuerdo con The New York Times, la administración de Donald Trump considera que Nicolás Maduro podría contar con otros medios legítimos para pagar a su abogado, por lo que —según ese medio— el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría solicitarle que presente pruebas de que no posee otros activos y que, por esa razón, el gobierno de Venezuela tendría que cubrir los costos de su defensa.

Pollack tiene más de 30 años de experiencia representando a ejecutivos, altos funcionarios y organizaciones en investigaciones sensibles y juicios de alto perfil. Asumió la defensa de Maduro luego de que él mismo se declarara no culpable de los cargos de narcoterrorismo que enfrenta.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, se le asignó un abogado de oficio y el juez pidió a la Fiscalía y a la defensa que coordinasen la cuestión de las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes adecuadamente.

Mueren alrededor de 23 personas y más de 400 son desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil



Suiza congela activos del entorno de Maduro por US$ 887 millones

La agencia nacional ATS informó que Suiza bloqueó activos venezolanos por un valor de 687 millones de francos suizos (unos 887 millones de dólares) a raíz de la captura de Nicolás Maduro por presuntos cargos de narcoterrorismo, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Según las autoridades del país, ningún integrante del actual gobierno venezolano está alcanzado por este congelamiento de activos. En caso de que se determine que los bienes fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza prevé restituirlos en beneficio de la población venezolana.

