HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Desastre natural o desastre de autoridades? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

El Helicoide Régimen de Delcy Rodríguez anuncia inicio de la transformación de la cárcel El Helicoide en centro social y cultural

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó al gobierno chavista y aseveró que aún hay detenidos en la instalación del SEBIN.

Tras confirmar el cierre del Helicoide, Delcy Rodríguez aseveró que se promulgará una amnistía para liberar a los presos políticos.
Tras confirmar el cierre del Helicoide, Delcy Rodríguez aseveró que se promulgará una amnistía para liberar a los presos políticos. | Composición LR

El régimen de Delcy Rodríguez anunció el inicio de la remodelación de la temida cárcel El Helicoide. El recinto fue señalado por la oposición y por defensores de derechos humanos como un lugar de torturas. Durante una ceremonia realizada el 30 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la sucesora de Nicolás Maduro prometió que la instalación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) será transformada en un "espacio social, deportivo, cultural y comercial".

Sin embargo, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó al gobierno chavista y aseveró en una rueda de prensa del lunes 23 de febrero de 2026 que aún hay detenidos en ese centro penitenciario. Una de las voceras de la organización, Andreína Baduel, sostuvo que un lugar que encierra "tanto dolor" no puede convertirse en un espacio de recreación y adelantó que continuarán las gestiones para que se convierta en un museo histórico.

TE RECOMENDAMOS

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

Plan de reconversión

El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas (MPPOP) de Venezuela puntualizó que ya se realizaron estudios técnicos de arquitectura e ingeniería para avanzar en la transformación del Helicoide. "Consultamos a la comunidad y a la familia policial. (…) Hoy podemos decir que en menos de un mes el plan fue aprobado y ya entró en fase de ejecución", indicó Juan José Ramírez, titular del MPPOP, sin ofrecer mayores detalles.

Según medios oficialistas, los estudios técnicos permitirán establecer las intervenciones necesarias para adaptar el recinto a nuevos usos y asegurar la factibilidad del proyecto, de acuerdo con las demandas planteadas por organizaciones vecinales, líderes comunitarios y especialistas en urbanismo.

La reconversión forma parte de un programa impulsado por Rodríguez para modernizar y recuperar infraestructuras urbanas en desuso. En ese sentido, el ministro Ramírez explicó que el modelo colaborativo busca que la intervención refleje tanto las demandas actuales como las oportunidades de crecimiento.

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

lr.pe

Foro Penal y gobierno discrepan sobre número de excarcelados

Tras confirmar el cierre del Helicoide, la presidenta interina Rodríguez aseveró el 30 de enero que se promulgará una amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad. "La ley servirá para reparar las heridas dejadas por la confrontación, reencauzar la justicia y la convivencia entre venezolanos y venezolanas", argumentó.

Hasta las 8 de la mañana del 24 de febrero, el Foro Penal indicó que solo 91 personas privadas de libertad resultaron excarceladas tras la entrada en vigencia de la nueva disposición. No obstante, el régimen aseguró que cerca de 2.200 ciudadanos han sido liberados o quedaron sin otras restricciones legales desde la aplicación de la normativa aprobada.

Notas relacionadas
Venezuela evalúa "medidas de gracia" a excluidos de Ley de Amnistía mientras se exige liberación de todos los presos políticos

Venezuela evalúa "medidas de gracia" a excluidos de Ley de Amnistía mientras se exige liberación de todos los presos políticos

LEER MÁS
Venezuela libera a 379 reos políticos tras firma de ley de amnistía por Delcy Rodríguez

Venezuela libera a 379 reos políticos tras firma de ley de amnistía por Delcy Rodríguez

LEER MÁS
La otra cara de la Ley de Amnistía para presos políticos en Venezuela: ¿cuál es la "trampa" detrás de su inesperada aprobación?

La otra cara de la Ley de Amnistía para presos políticos en Venezuela: ¿cuál es la "trampa" detrás de su inesperada aprobación?

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Madre enfrenta al presunto asesino de su hija de 19 años: fue acusada de agresión y tuvo que entregarse en EE. UU.

Madre enfrenta al presunto asesino de su hija de 19 años: fue acusada de agresión y tuvo que entregarse en EE. UU.

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El Helicoide Régimen de Delcy Rodríguez anuncia inicio de la transformación de la cárcel El Helicoide en centro social y cultural

Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

Mundo

Foro Penal registra el total de 540 presos políticos liberados en Venezuela: 91 desde que se aprobó la ley de amnistía

Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

EE. UU. empieza a aplicar nuevos aranceles a las importaciones tras sentencia de la Corte Suprema

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello: ¿Cuándo se enfrentarán en debate presidencial?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025