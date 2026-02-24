Tras confirmar el cierre del Helicoide, Delcy Rodríguez aseveró que se promulgará una amnistía para liberar a los presos políticos. | Composición LR

El régimen de Delcy Rodríguez anunció el inicio de la remodelación de la temida cárcel El Helicoide. El recinto fue señalado por la oposición y por defensores de derechos humanos como un lugar de torturas. Durante una ceremonia realizada el 30 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la sucesora de Nicolás Maduro prometió que la instalación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) será transformada en un "espacio social, deportivo, cultural y comercial".

Sin embargo, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó al gobierno chavista y aseveró en una rueda de prensa del lunes 23 de febrero de 2026 que aún hay detenidos en ese centro penitenciario. Una de las voceras de la organización, Andreína Baduel, sostuvo que un lugar que encierra "tanto dolor" no puede convertirse en un espacio de recreación y adelantó que continuarán las gestiones para que se convierta en un museo histórico.

Plan de reconversión

El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas (MPPOP) de Venezuela puntualizó que ya se realizaron estudios técnicos de arquitectura e ingeniería para avanzar en la transformación del Helicoide. "Consultamos a la comunidad y a la familia policial. (…) Hoy podemos decir que en menos de un mes el plan fue aprobado y ya entró en fase de ejecución", indicó Juan José Ramírez, titular del MPPOP, sin ofrecer mayores detalles.

Según medios oficialistas, los estudios técnicos permitirán establecer las intervenciones necesarias para adaptar el recinto a nuevos usos y asegurar la factibilidad del proyecto, de acuerdo con las demandas planteadas por organizaciones vecinales, líderes comunitarios y especialistas en urbanismo.

La reconversión forma parte de un programa impulsado por Rodríguez para modernizar y recuperar infraestructuras urbanas en desuso. En ese sentido, el ministro Ramírez explicó que el modelo colaborativo busca que la intervención refleje tanto las demandas actuales como las oportunidades de crecimiento.

Foro Penal y gobierno discrepan sobre número de excarcelados

Tras confirmar el cierre del Helicoide, la presidenta interina Rodríguez aseveró el 30 de enero que se promulgará una amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad. "La ley servirá para reparar las heridas dejadas por la confrontación, reencauzar la justicia y la convivencia entre venezolanos y venezolanas", argumentó.

Hasta las 8 de la mañana del 24 de febrero, el Foro Penal indicó que solo 91 personas privadas de libertad resultaron excarceladas tras la entrada en vigencia de la nueva disposición. No obstante, el régimen aseguró que cerca de 2.200 ciudadanos han sido liberados o quedaron sin otras restricciones legales desde la aplicación de la normativa aprobada.