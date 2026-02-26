Daniel Noboa ya había informado que impondrá una "tasa de seguridad" del 30% a las mercancías colombianas. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Daniel Noboa ya había informado que impondrá una "tasa de seguridad" del 30% a las mercancías colombianas. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador (MPCEI) anunció este jueves 26 de febrero de 2026 que Quito elevará los aranceles del 30% al 50% a las importaciones provenientes de Colombia. El gobierno de Daniel Noboa justificó el aumento al señalar que Bogotá no está implementando "medidas concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la zona limítrofe.

El nuevo gravamen se aplicará a partir del 1 de marzo. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar el narcotráfico en la zona limítrofe", argumentó el MPCEI en un comunicado divulgado en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS TU TIPO DE PAREJA SEGÚN TU SIGNO: COMPATIBILIDAD EN EL ZODÍACO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Guerra comercial en Sudamérica

Noboa ya había informado el 21 de enero que impondrá una "tasa de seguridad" del 30% a las mercancías colombianas, al considerar que Ecuador no cuenta con el apoyo de Bogotá en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común. Las dos naciones sudamericanas comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En ese territorio operan guerrillas colombianas y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales ligados al crimen organizado sin cooperación alguna", escribió el mandatario ecuatoriano en la red social X tras la imposición de aranceles.

Quito también subió al 900% la tarifa de transporte de crudo a la Empresa Colombiana de Petróleo por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano. Como resultado, el costo por barril aumentó de 3 a 30 dólares. En respuesta, el presidente Gustavo Petro autorizó la imposición de un gravamen del 30% a la venta de bienes ecuatorianos y suspendió las exportaciones de electricidad hacia la nación vecina. Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia se indicó que Medellín provee entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador.

Encuentro diplomático

A inicios de febrero, la Cancillería de Ecuador y Colombia se reunieron para enfrentar la disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. El gobierno de Noboa solicitó a Petro erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, y levantar la suspensión de la venta de energía eléctrica.

En cambio, la nación cafetera solicitó al país andino que retire los aranceles. A esa petición, Quito respondió que "evaluaría la solicitud en una etapa posterior", aunque aceptó "revisar la tarifa del uso del oleoducto".

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, Rosa Villavicencio, afirmó que la negociación va por "buen camino". Sin embargo, el mandatario ecuatoriano alegó que el abandono en la frontera permitió "la expansión del narcotráfico". Explicó en una entrevista con Diario Metro que dicha "inacción" obligó al "Estado ecuatoriano a invertir más recursos en la zona".