HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Ecuador elevará aranceles al 50% a Colombia ante la falta de "medidas efectivas" contra el crimen organizado

El gobierno de Daniel Noboa y Gustavo Petro se habían reunido a inicios de febrero para discutir sobre la guerra comercial que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Daniel Noboa ya había informado que impondrá una "tasa de seguridad" del 30% a las mercancías colombianas.
Daniel Noboa ya había informado que impondrá una "tasa de seguridad" del 30% a las mercancías colombianas. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador (MPCEI) anunció este jueves 26 de febrero de 2026 que Quito elevará los aranceles del 30% al 50% a las importaciones provenientes de Colombia. El gobierno de Daniel Noboa justificó el aumento al señalar que Bogotá no está implementando "medidas concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la zona limítrofe.

El nuevo gravamen se aplicará a partir del 1 de marzo. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar el narcotráfico en la zona limítrofe", argumentó el MPCEI en un comunicado divulgado en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

TU TIPO DE PAREJA SEGÚN TU SIGNO: COMPATIBILIDAD EN EL ZODÍACO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

lr.pe

Guerra comercial en Sudamérica

Noboa ya había informado el 21 de enero que impondrá una "tasa de seguridad" del 30% a las mercancías colombianas, al considerar que Ecuador no cuenta con el apoyo de Bogotá en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común. Las dos naciones sudamericanas comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En ese territorio operan guerrillas colombianas y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales ligados al crimen organizado sin cooperación alguna", escribió el mandatario ecuatoriano en la red social X tras la imposición de aranceles.

Quito también subió al 900% la tarifa de transporte de crudo a la Empresa Colombiana de Petróleo por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano. Como resultado, el costo por barril aumentó de 3 a 30 dólares. En respuesta, el presidente Gustavo Petro autorizó la imposición de un gravamen del 30% a la venta de bienes ecuatorianos y suspendió las exportaciones de electricidad hacia la nación vecina. Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia se indicó que Medellín provee entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador.

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

Encuentro diplomático

A inicios de febrero, la Cancillería de Ecuador y Colombia se reunieron para enfrentar la disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. El gobierno de Noboa solicitó a Petro erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, y levantar la suspensión de la venta de energía eléctrica.

En cambio, la nación cafetera solicitó al país andino que retire los aranceles. A esa petición, Quito respondió que "evaluaría la solicitud en una etapa posterior", aunque aceptó "revisar la tarifa del uso del oleoducto".

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, Rosa Villavicencio, afirmó que la negociación va por "buen camino". Sin embargo, el mandatario ecuatoriano alegó que el abandono en la frontera permitió "la expansión del narcotráfico". Explicó en una entrevista con Diario Metro que dicha "inacción" obligó al "Estado ecuatoriano a invertir más recursos en la zona".

Notas relacionadas
Narco ecuatoriano acusa a Daniel Noboa de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

Narco ecuatoriano acusa a Daniel Noboa de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

LEER MÁS
Leonardo Valencia: “Me preocupan poco las cotizaciones al alza o a la baja de cierto tipo de novelas, sean totales o minimalistas, o lo de la microficción”

Leonardo Valencia: “Me preocupan poco las cotizaciones al alza o a la baja de cierto tipo de novelas, sean totales o minimalistas, o lo de la microficción”

LEER MÁS
Capturan a Rubén Jaramillo, alias 'Rolex', el narco colombiano que la DEA buscaba por enviar drogas a Ecuador y Perú

Capturan a Rubén Jaramillo, alias 'Rolex', el narco colombiano que la DEA buscaba por enviar drogas a Ecuador y Perú

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

Ecuador elevará aranceles al 50% a Colombia ante la falta de "medidas efectivas" contra el crimen organizado

Link local de votación Elecciones Generales Perú 2026: consulta dónde votar en el enlace oficial de ONPE

Mundo

Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

Gobierno de Cuba mata a cuatro personas de una embarcación civil con matrícula de EE. UU.

Presidente del Foro Económico Mundial renuncia tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link local de votación Elecciones Generales Perú 2026: consulta dónde votar en el enlace oficial de ONPE

Elecciones 2026: verifica AQUÍ tu local de votación, LINK OFICIAL y si eres miembro de mesa

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025