Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
¡Gabinete en problemas! Renovación Popular no dará su voto de confianza | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa

La plataforma oficial de la ONPE ya permite a los ciudadanos revisar su centro de votación y confirmar si fueron designados miembros de mesa para los comicios de 2026.

Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa
Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa | ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la consulta pública para que los electores verifiquen su local de votación y revisen la lista definitiva de miembros de mesa de las elecciones generales de 2026. El servicio ya está disponible en línea y puede utilizarse ingresando el número de DNI.

El organismo electoral informó que la publicación corresponde al padrón definitivo, luego de culminado el proceso de tachas y reemplazos establecidos en el cronograma oficial.

HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Cómo verificar tu local de votación

Para conocer en qué lugar les toca sufragar, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma digital de consulta electoral y seguir estos pasos:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

  1. Acceder al portal oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
  2. Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Revisar la información asignada: local de votación, número de mesa y dirección.

El sistema también muestra el distrito y el aula asignada para emitir el voto.

PUEDES VER: César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

Consulta de miembros de mesa

La misma plataforma permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa titular o suplente. En caso de haber sido designado, el sistema indicará el cargo correspondiente y el local donde deberá cumplir funciones el día de la jornada electoral.

Las autoridades recordaron que el desempeño como miembro de mesa es obligatorio y forma parte del proceso de organización del sufragio.

La entidad electoral exhortó a la ciudadanía a revisar con anticipación sus datos para evitar contratiempos el día de la votación. Asimismo, recomendó mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación sobre locales, mesas o designaciones.

El servicio de consulta permanecerá activo durante todo el proceso electoral.

Gabineteando, por Mirko Lauer

Periodista Marisel Linares cierra todas sus redes sociales tras exponerse video junto con Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Feroz incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Suspenden mítin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Suspenden mítin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

