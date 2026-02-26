Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa | ONPE | ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la consulta pública para que los electores verifiquen su local de votación y revisen la lista definitiva de miembros de mesa de las elecciones generales de 2026. El servicio ya está disponible en línea y puede utilizarse ingresando el número de DNI.

El organismo electoral informó que la publicación corresponde al padrón definitivo, luego de culminado el proceso de tachas y reemplazos establecidos en el cronograma oficial.

Cómo verificar tu local de votación

Para conocer en qué lugar les toca sufragar, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma digital de consulta electoral y seguir estos pasos:

Acceder al portal oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Revisar la información asignada: local de votación, número de mesa y dirección.

El sistema también muestra el distrito y el aula asignada para emitir el voto.

Consulta de miembros de mesa

La misma plataforma permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa titular o suplente. En caso de haber sido designado, el sistema indicará el cargo correspondiente y el local donde deberá cumplir funciones el día de la jornada electoral.

Las autoridades recordaron que el desempeño como miembro de mesa es obligatorio y forma parte del proceso de organización del sufragio.

La entidad electoral exhortó a la ciudadanía a revisar con anticipación sus datos para evitar contratiempos el día de la votación. Asimismo, recomendó mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación sobre locales, mesas o designaciones.

El servicio de consulta permanecerá activo durante todo el proceso electoral.