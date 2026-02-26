Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa
La plataforma oficial de la ONPE ya permite a los ciudadanos revisar su centro de votación y confirmar si fueron designados miembros de mesa para los comicios de 2026.
- Cesar Acuña: ciudadano denuncia entrega de víveres con material de Alianza para el Progreso durante período electoral
- Raúl Canelo busca derogar leyes procrimen y acusa a congresistas: “Hay 90 investigados, algunos por crimen organizado”
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la consulta pública para que los electores verifiquen su local de votación y revisen la lista definitiva de miembros de mesa de las elecciones generales de 2026. El servicio ya está disponible en línea y puede utilizarse ingresando el número de DNI.
El organismo electoral informó que la publicación corresponde al padrón definitivo, luego de culminado el proceso de tachas y reemplazos establecidos en el cronograma oficial.
TE RECOMENDAMOS
HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
Cómo verificar tu local de votación
Para conocer en qué lugar les toca sufragar, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma digital de consulta electoral y seguir estos pasos:
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
- Acceder al portal oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
- Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Revisar la información asignada: local de votación, número de mesa y dirección.
El sistema también muestra el distrito y el aula asignada para emitir el voto.
PUEDES VER: César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"
Consulta de miembros de mesa
La misma plataforma permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa titular o suplente. En caso de haber sido designado, el sistema indicará el cargo correspondiente y el local donde deberá cumplir funciones el día de la jornada electoral.
Las autoridades recordaron que el desempeño como miembro de mesa es obligatorio y forma parte del proceso de organización del sufragio.
La entidad electoral exhortó a la ciudadanía a revisar con anticipación sus datos para evitar contratiempos el día de la votación. Asimismo, recomendó mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación sobre locales, mesas o designaciones.
El servicio de consulta permanecerá activo durante todo el proceso electoral.