HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

¡Gabinete en problemas! Renovación Popular no dará su voto de confianza | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Presidente del Foro Económico Mundial renuncia tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

Borge Brendes, quien ocupa el cargo en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) desde octubre de 2013, aseguró que es el momento adecuado para que la organización continúe con su importante labor sin distracciones.

Los archivos de Jeffrey Epstein siguen causando despidos de altos funcionarios.
Los archivos de Jeffrey Epstein siguen causando despidos de altos funcionarios. | Composición LR

En un comunicado compartido públicamente, Borge Brende, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (responsable de organizar la cumbre de Davos en Suiza), anunció su renuncia a los cargos tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Poco tiempo después, la organización confirmó la salida del ejecutivo, quien había formado parte durante más de ocho años. Además, anunció que Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva, ocupará el cargo que dejó vacante Brende.

TE RECOMENDAMOS

TU TIPO DE PAREJA SEGÚN TU SIGNO: COMPATIBILIDAD EN EL ZODÍACO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

André Hoffmann y Larry Fink, copresidentes del órgano, señalaron que el Consejo de Administración, encargado de supervisar la estrategia y la sostenibilidad financiera del Foro, también supervisará la transición del liderazgo, incluyendo un plan para impulsar el proceso adecuado de identificación de un sucesor permanente.

PUEDES VER: Trump abordó la situación en Venezuela, habló sobre la captura de 'El Mencho' y criticó la inmigración en discurso del Estado de la Unión 2026

lr.pe

Vínculos con Epstein

La última entrega de los papeles de Epstein reveló que el diplomático noruego había participado en al menos tres cenas de negocios con el pederasta. Uno de los últimos intercambios de correos entre ambos tuvo lugar en junio de 2019, semanas antes de que el millonario fuera detenido en Nueva York por explotación de menores.

En esa ocasión, Brende planeaba visitar la mansión de Epstein en Manhattan, donde varias víctimas aseguran haber sido abusadas. "La espero con ansias", dijo el exministro de Exteriores de Noruega sobre el encuentro.

Tras la publicación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero, el Foro de Davos, conocido por celebrar su cumbre anual, anunció que abriría una investigación independiente para esclarecer los vínculos entre Brende y Epstein.

PUEDES VER: A cuatro años del inicio de la guerra, Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz

lr.pe

Gobierno de EE. UU. omite archivos del expediente Epstein

Medios estadounidenses acusaron a la administración de Donald Trump de llevar a cabo 'el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna' después de que se acusara al gobierno de omitir documentos de los archivos de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.

El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los llamados "Archivos Epstein" por parte del Departamento de Justicia lo exonera.

Notas relacionadas
Faltarían entrevistas del FBI en archivos de Epstein que incluirían acusaciones contra Trump

Faltarían entrevistas del FBI en archivos de Epstein que incluirían acusaciones contra Trump

LEER MÁS
Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

LEER MÁS
El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No podía ser verdad tanta belleza, por Mirko Lauer

Incendio frente al Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

El vacío de la vocación: el riesgo de elegir a ciegas, por Las Tejedoras

Mundo

Así va el mayor despliegue militar de EE.UU. y las opciones de Irán ante posible ataque, previo a nuevas conversaciones nucleares

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Trump abordó la situación en Venezuela, habló sobre la captura de 'El Mencho' y criticó la inmigración en discurso del Estado de la Unión 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025