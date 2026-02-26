En un comunicado compartido públicamente, Borge Brende, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (responsable de organizar la cumbre de Davos en Suiza), anunció su renuncia a los cargos tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Poco tiempo después, la organización confirmó la salida del ejecutivo, quien había formado parte durante más de ocho años. Además, anunció que Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva, ocupará el cargo que dejó vacante Brende.

André Hoffmann y Larry Fink, copresidentes del órgano, señalaron que el Consejo de Administración, encargado de supervisar la estrategia y la sostenibilidad financiera del Foro, también supervisará la transición del liderazgo, incluyendo un plan para impulsar el proceso adecuado de identificación de un sucesor permanente.

Vínculos con Epstein

La última entrega de los papeles de Epstein reveló que el diplomático noruego había participado en al menos tres cenas de negocios con el pederasta. Uno de los últimos intercambios de correos entre ambos tuvo lugar en junio de 2019, semanas antes de que el millonario fuera detenido en Nueva York por explotación de menores.

En esa ocasión, Brende planeaba visitar la mansión de Epstein en Manhattan, donde varias víctimas aseguran haber sido abusadas. "La espero con ansias", dijo el exministro de Exteriores de Noruega sobre el encuentro.

Tras la publicación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero, el Foro de Davos, conocido por celebrar su cumbre anual, anunció que abriría una investigación independiente para esclarecer los vínculos entre Brende y Epstein.

Gobierno de EE. UU. omite archivos del expediente Epstein

Medios estadounidenses acusaron a la administración de Donald Trump de llevar a cabo 'el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna' después de que se acusara al gobierno de omitir documentos de los archivos de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.

El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los llamados "Archivos Epstein" por parte del Departamento de Justicia lo exonera.