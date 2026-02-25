La escalada bélica entre EE.UU. e Irán marca el mayor despliegue de tropas en Medio Oriente desde la guerra de Irak en 2003. El contingente estadounidense cuenta con dos grupos de ataque de portaaviones, destructores y aeronaves estratégicas en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo para forzar avances en las negociaciones nucleares. El mandatario Donald Trump alertó que, bajo este escenario crítico, "todas las opciones, incluida la militar, permanecen sobre la mesa". El jefe de la Casa Blanca incluso anticipó, a través de Truth Social, una ofensiva inminente si fracasa el diálogo pactado para el 26 de febrero.

Por otro lado, Teherán rechaza las exigencias sobre su programa de misiles balísticos y el enriquecimiento de uranio. El régimen iraní protege su soberanía mediante ejercicios navales en el Estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el comercio global de petróleo. Reportes de CNN confirman que el gobierno persa alista medidas de represalia contra los intereses de Washington y sus aliados regionales.

Escalada estratégica e histórica en Medio Oriente

El arribo del USS Abraham Lincoln al Golfo Pérsico, junto al imponente USS Gerald R. Ford, consolida una enorme fuerza naval para confrontar la crisis nuclear con Irán. De acuerdo a BBC News, Washington reforzó este despliegue mediante aviones F-35, naves de reabastecimiento y sofisticados sistemas de defensa aérea. El objetivo central de tal movilización radica en garantizar una operatividad bélica prolongada bajo un esquema de presión absoluta contra el régimen de Teherán. “Tenemos entre 30.000 y 40.000 soldados desplegados en ocho o nueve instalaciones en esa región. Todos están al alcance de miles de UAVs iraníes”, confirmó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ante el Senado.

Complementariamente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. endureció el cerco económico a través de sanciones adicionales contra la exportación de crudo y el programa de misiles balísticos. Estas medidas de "máxima presión" buscan asfixiar las finanzas iraníes, mermadas desde que la potencia norteamericana abandonó el pacto nuclear en 2018. El actual escenario combina el músculo castrense con restricciones financieras severas para forzar una negociación ventajosa para la Casa Blanca, a pesar del evidente estancamiento en los diálogos diplomáticos actuales.

La ofensiva se enfoca ahora en desarticular la denominada "flota fantasma", la cual evade controles internacionales para comercializar petróleo de forma ilícita. Autoridades del Gobierno de Trump sostienen que esos recursos financian actividades desestabilizadoras y armamento peligroso. Bajo este contexto de hostilidad, la administración republicana ha declarado que "no descansará hasta que Irán abandone sus programas nucleares y misiles", afirmación que ratifica una postura de confrontación directa y permanente entre ambas naciones en el tablero geopolítico global.

Opciones de Irán ante un ataque

La República Islámica sostiene una capacidad de respuesta contundente frente a posibles incursiones militares, fundamentada en un gran arsenal de drones y misiles balísticos que alcanzan objetivos en todo Medio Oriente. Pese a las sanciones internacionales, el régimen demostró su eficacia operativa en junio de 2025 tras vulnerar defensas avanzadas durante ataques directos. Esta fuerza tecnológica, sumada a naves rusas y activos antiguos, permite a la nación persa ejecutar represalias asimétricas contra bases norteamericanas e intereses israelíes de manera simultánea.

La red de aliados estratégicos, conocida como el "Eje de la Resistencia", constituye el segundo pilar defensivo para movilizar milicias en Irak, Líbano y Yemen en caso de una confrontación total. Agrupaciones como Hezbollah y Kataeb han ratificado su lealtad, mientras los hutíes mantienen latente la hostilidad en rutas marítimas clave. Al respecto de esta movilización integral, Farzin Nadimi, investigador del Washington Institute, señaló a CNN: “Si lo ven como una guerra final, podrían usar todo lo que tienen”. Aunque estos grupos enfrentan presiones políticas internas y desgaste por conflictos previos, su disposición para intervenir asegura que cualquier agresión contra Teherán trascienda las fronteras nacionales.

El control sobre el estrecho de Ormuz representa la herramienta de presión económica más drástica, capaz de paralizar la quinta parte del suministro petrolero global. Una obstrucción en este punto geográfico crítico dispararía la inflación y los costos energéticos, afectando incluso a países ajenos al conflicto directo. Umud Shokri, estratega energético, advirtió al mismo medio estadounidense que “incluso las interrupciones parciales podrían provocar fuertes aumentos de precios (…) en tal escenario, una recesión global sería un riesgo realista”. Esta táctica de guerra financiera, ejecutada mediante minas y lanchas rápidas desde bases navales subterráneas, funciona como el último recurso del Estado iraní para infligir un daño sistémico irreversible a la comunidad internacional.

Las conversaciones clave entre Washington y Teherán

Ginebra acogerá el 26 de febrero una fase crucial de negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán. Washington condiciona el éxito del diálogo a la restricción del enriquecimiento de uranio y la reducción del arsenal balístico persa. No obstante, la administración en Teherán rechaza imposiciones ajenas al ámbito estrictamente atómico. Este estancamiento diplomático eleva el riesgo de una escalada inmediata, pues ambas potencias mantienen posturas antagónicas frente a la presión económica y militar actual.

El fracaso de la cumbre activaría planes de contingencia estadounidenses que contemplan desde ofensivas aéreas puntuales contra complejos nucleares hasta ataques amplios sobre infraestructura defensiva. Ante este panorama, el gobierno iraní asegura que "respondería con fuerza a cualquier ataque", pronunciamiento que cobra relevancia por el despliegue estratégico de tropas norteamericanas listas para una intervención prolongada.

Siete escenarios ante un ataque

En caso de una ofensiva estadounidense contra los iraníes, las consecuencias, según BBC News Mundo, podrían ser significativas: