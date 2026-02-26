Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

La primera ronda del debate presidencial contará con candidatos que figuran en primeros puestos de encuestas. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR | Composición LR | Composición LR

La primera ronda del debate presidencial contará con candidatos que figuran en primeros puestos de encuestas. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR | Composición LR | Composición LR

El primer ciclo del debate presidencial 2026 se realizará el 23 de marzo y estará dividido en cuatro grupos de candidatos, quienes debatirán en tres bloques temáticos defi nidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Lima y será moderado por los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

El debate iniciará a las 8 de la noche y se prevé que tenga una extensión de hora y media. El sorteo determinó qué aspirantes se enfrentarán en cada segmento. En el primer bloque, centrado en seguridad ciudadana, participarán los candidatos organizados en cuatro turnos distintos. Allí se medirán propuestas sobre uno de los temas más sensibles del proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El segundo bloque incorporará la pregunta ciudadana, formato que obligará a los postulantes a responder inquietudes planteadas desde la sociedad civil. El tercer bloque abordará la lucha contra la corrupción, un eje que inevitablemente pondrá en debate los antecedentes políticos y partidarios de varios aspirantes, así como sus propuestas para reformar el sistema de justicia y fortalecer los mecanismos de control.

Choque clave: seguridad ciudadana

En el primer grupo participarán Napoleón Becerra, Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez. El segundo estará conformado por Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. Los candidatos de Ahora Nación, Cooperación Popular y País para Todos proponen reformas dentro de la PNP con el fi n de garantizar la reducción de la criminalidad.

El tercer grupo reunirá a Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña. El candidato de Alianza para el Progreso (APP) es cuestionado por su inacción, como presidente regional de La Libertad, frente a la inseguridad que golpea a ciudades como Trujillo y provincias como Pataz. La ciudadanía ha expresado expectativas altas en este bloque, ya que Fernando Olivera es conocido por su estilo áspero con sus rivales.

En el cuarto grupo intervendrán José Williams, Rafael López Aliaga y Álex Gonzales. Cabe precisar que desde las bancadas de Avanza País y Renovación Popular, cuyos candidatos son Williams y López Aliaga respectivamente, se promovieron las famosas leyes procrimen.

Corrupción: eje clave del debate

El tercer bloque del debate girará en torno a la lucha contra la corrupción. En este segmento, los candidatos volverán a intervenir agrupados, aunque con un nuevo orden establecido por el sorteo. El primer grupo está compuesto por Alfonso López-Chau, Alex Gonzáles y José Williams.

Como segundo grupo figuran Napoleón Becerra, Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano. Integran el tercer grupo los candidatos Wolfgang Grozo, Marisol Pérez Tello y Fernando Olivera. En el cuarto grupo están Carlos Álvarez, José Luna Gálvez y César Acuña. Este eje temático cobra especial relevancia porque varias agrupaciones enfrentan cuestionamientos judiciales o investigaciones fiscales.

Las propuestas para reformar el Ministerio Público, el sistema judicial y los organismos de control estarán bajo escrutinio público. Además, se prevé que este bloque active referencias a gestiones pasadas, alianzas políticas y antecedentes partidarios.

¿Cómo será el final del debate?

El debate culminará con un mensaje fi nal de cada candidato, espacio que permitirá sintetizar propuestas y fi jar posición frente a sus contendores. El orden de cierre también fue sorteado previamente.

Este último tramo suele ser decisivo para reforzar ideas fuerza de campaña o intentar revertir desempeños débiles en bloques anteriores. En este escenario quien lleva ventaja es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya que concluirá con la ronda.

El primer ciclo del 23 de marzo será, así, la primera gran vitrina conjunta de los aspirantes presidenciales. El desempeño individual y los cruces marcarán la narrativa política de las semanas siguientes