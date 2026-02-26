HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

¡Gabinete en problemas! Renovación Popular no dará su voto de confianza | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

El Jurado Nacional de Elecciones definió la primera jornada del 23 de marzo con la participación de cuatro grupos y tres ejes centrales: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y pregunta ciudadana. El orden de participación podría marcar los primeros cruces entre candidatos.

La primera ronda del debate presidencial contará con candidatos que figuran en primeros puestos de encuestas. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
La primera ronda del debate presidencial contará con candidatos que figuran en primeros puestos de encuestas. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR | Composición LR | Composición LR

El primer ciclo del debate presidencial 2026 se realizará el 23 de marzo y estará dividido en cuatro grupos de candidatos, quienes debatirán en tres bloques temáticos defi nidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Lima y será moderado por los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

Únete a nuestro canal de política y economía

El debate iniciará a las 8 de la noche y se prevé que tenga una extensión de hora y media. El sorteo determinó qué aspirantes se enfrentarán en cada segmento. En el primer bloque, centrado en seguridad ciudadana, participarán los candidatos organizados en cuatro turnos distintos. Allí se medirán propuestas sobre uno de los temas más sensibles del proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS

HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El segundo bloque incorporará la pregunta ciudadana, formato que obligará a los postulantes a responder inquietudes planteadas desde la sociedad civil. El tercer bloque abordará la lucha contra la corrupción, un eje que inevitablemente pondrá en debate los antecedentes políticos y partidarios de varios aspirantes, así como sus propuestas para reformar el sistema de justicia y fortalecer los mecanismos de control.

Choque clave: seguridad ciudadana

En el primer grupo participarán Napoleón Becerra, Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez. El segundo estará conformado por Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. Los candidatos de Ahora Nación, Cooperación Popular y País para Todos proponen reformas dentro de la PNP con el fi n de garantizar la reducción de la criminalidad.

El tercer grupo reunirá a Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña. El candidato de Alianza para el Progreso (APP) es cuestionado por su inacción, como presidente regional de La Libertad, frente a la inseguridad que golpea a ciudades como Trujillo y provincias como Pataz. La ciudadanía ha expresado expectativas altas en este bloque, ya que Fernando Olivera es conocido por su estilo áspero con sus rivales.

En el cuarto grupo intervendrán José Williams, Rafael López Aliaga y Álex Gonzales. Cabe precisar que desde las bancadas de Avanza País y Renovación Popular, cuyos candidatos son Williams y López Aliaga respectivamente, se promovieron las famosas leyes procrimen.

Corrupción: eje clave del debate

El tercer bloque del debate girará en torno a la lucha contra la corrupción. En este segmento, los candidatos volverán a intervenir agrupados, aunque con un nuevo orden establecido por el sorteo. El primer grupo está compuesto por Alfonso López-Chau, Alex Gonzáles y José Williams.

Como segundo grupo figuran Napoleón Becerra, Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano. Integran el tercer grupo los candidatos Wolfgang Grozo, Marisol Pérez Tello y Fernando Olivera. En el cuarto grupo están Carlos Álvarez, José Luna Gálvez y César Acuña. Este eje temático cobra especial relevancia porque varias agrupaciones enfrentan cuestionamientos judiciales o investigaciones fiscales.

Las propuestas para reformar el Ministerio Público, el sistema judicial y los organismos de control estarán bajo escrutinio público. Además, se prevé que este bloque active referencias a gestiones pasadas, alianzas políticas y antecedentes partidarios.

¿Cómo será el final del debate?

El debate culminará con un mensaje fi nal de cada candidato, espacio que permitirá sintetizar propuestas y fi jar posición frente a sus contendores. El orden de cierre también fue sorteado previamente.

Este último tramo suele ser decisivo para reforzar ideas fuerza de campaña o intentar revertir desempeños débiles en bloques anteriores. En este escenario quien lleva ventaja es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya que concluirá con la ronda.

El primer ciclo del 23 de marzo será, así, la primera gran vitrina conjunta de los aspirantes presidenciales. El desempeño individual y los cruces marcarán la narrativa política de las semanas siguientes

Notas relacionadas
Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

LEER MÁS
Raúl Canelo busca derogar leyes procrimen y acusa a congresistas: “Hay 90 investigados, algunos por crimen organizado”

Raúl Canelo busca derogar leyes procrimen y acusa a congresistas: “Hay 90 investigados, algunos por crimen organizado”

LEER MÁS
Fernando Olivera denuncia presunto reglaje y exige intervención del JNE

Fernando Olivera denuncia presunto reglaje y exige intervención del JNE

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

LEER MÁS
Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

LEER MÁS
César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Detención de Adrián Villar: Fiscalía sustenta orden contra joven por riesgo de fuga y obstaculización de la verdad

Política

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Poder Judicial autoriza levantamiento de secreto bancario del expresidente Pedro Castillo por el caso 'Los Niños'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025