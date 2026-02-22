Rusia sacudió distintas regiones de Ucrania con una nueva ofensiva aérea en la madrugada del domingo, a dos días para que se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la guerra. La andanada de misiles y drones en infraestructuras clave y zonas residenciales provocó al menos cinco muertos y decenas de heridos, según informaron las autoridades.

Los ataques se produjeron en un contexto marcado por la falta de avances en las conversaciones diplomáticas en las últimas semanas, a pesar de la mediación internacional y del invierno más crudo en más de una década.

Despliegue en zonas clave

En Kiev, la capital del país, se escucharon explosiones poco después de que se activara una alerta por proyectiles balísticos. Se confirmó que al menos una persona murió y que otras 15 resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, tras los impactos registrados en barrios residenciales y zonas cercanas a infraestructuras ferroviarias.

Según el presidente, Volodimir Zelenski, Rusia lanzó cerca de 50 misiles y unos 300 drones. “Moscú continúa invirtiendo más en sus ataques que en la diplomacia”, denunció el mandatario, al señalar que el principal objetivo fue el sector energético, aunque también se vieron afectados edificios civiles.

Los bombardeos alcanzaron además regiones como Dnipró, en el centro-este del país, donde se reportaron lesionados, y Odesa, en el sur, donde hubo impactos en instalaciones estratégicas. Las fuerzas ucranianas declararon alerta general en todo el territorio. Al noreste, en la región de Sumi, dos menores y un matrimonio resultaron víctimas de la ofensiva aérea.

Una nueva crisis

Desde hace semanas, las fuerzas rusas han intensificado los golpes contra la red de energía, agravando una situación ya crítica en pleno invierno. En varias ciudades, los cortes de electricidad y calefacción se han vuelto recurrentes, obligando a miles de personas a sobrevivir con apenas unas horas de suministro al día.

Las autoridades trabajan de forma constante para reparar los daños causados por golpes anteriores, aunque el alcance real de la destrucción provocada por esta última ofensiva todavía no ha sido determinado. Las temperaturas, que descendieron hasta casi los -10 °C en Kiev durante la mañana del domingo, complican aún más las labores de emergencia.

Explosiones y tensión diplomática

En la ciudad de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, dos estallidos en el centro urbano causaron la muerte de una agente policial y dejaron al menos 15 heridos. El alcalde, Andrii Sadovi, calificó lo ocurrido como “un acto terrorista” y se informó de la detención de una mujer ucraniana vinculada con el caso.

Mientras tanto, en el frente diplomático, Hungría anunció que bloqueará un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, alegando problemas en el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

La guerra, iniciada el 24 de febrero de 2022, se acerca a su cuarto aniversario sin señales claras de desescalada. Aunque se prevén nuevas rondas de conversaciones a comienzos de marzo, los ataques de las últimas horas refuerzan la sensación de que el conflicto sigue lejos de una resolución.