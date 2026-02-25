El presidente Donald Trump habló durante una hora y 47 minutos sobre temas como inmigración, aranceles, atención médica y economía ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. El mandatario también se pronunció sobre Venezuela, México e Irán, pero abordó brevemente la política exterior y dejó fuera del mensaje a Cuba, una nación que enfrenta sanciones económicas y presiones diplomáticas de Washington.

Asimismo, el jefe de la Casa Blanca aseveró que el país recuperó el poderío, elogió a los compañeros del Partido Republicano y atacó a los políticos del Partido Demócrata. Pronunció un mensaje que, según el Proyecto de la Presidencia Americana de la Universidad de California en Santa Bárbara, se convirtió en el más largo del Estado de la Unión al superar a figuras como Bill Clinton, Richard Nixon y Joe Biden.

Operación contra Maduro y situación de presos políticos

Venezuela destacó en el discurso de Trump. En los primeros minutos de la alocución afirmó que Washington recibió recientemente "más de 80 millones de barriles de petróleo" procedentes de la nación sudamericana. Reconoció que mantiene contacto con el régimen de Delcy Rodríguez para llegar a acuerdos en materia energética y obtener beneficios económicos mutuos.

El líder republicano aprovechó la ocasión para volver a referirse a la operación militar en Caracas. "Acabamos con Nicolás Maduro y lo trajimos para enfrentar a la justicia estadounidense. Esto fue una victoria absoluta para la seguridad de Estados Unidos y también abrió un nuevo inicio para el pueblo venezolano", indicó. Además, aseguró que el exdictador "estaba en una instalación fuertemente protegida por militares rusos y chinos".

En reconocimiento a la valentía de los soldados que participaron en la misión, entregó una medalla de honor al suboficial Eric Slover. Este agente castrense pilotó y aterrizó el helicóptero CH‑47 Chinook en la "fortaleza" donde se encontraba Maduro. "Recibió cuatro disparos que destruyeron sus piernas. (…) Pero las hazañas de un guerrero aquella noche permanecerán para siempre en las crónicas eternas del valor", dijo.

Asimosmo, abordó la situación de los presos políticos, a quienes llamó "héroes". Felicitó al gobierno interino por liberar a los detenidos, como al opositor Enrique Octavio Márquez Pérez, arrestado en 2025 por presuntamente estar involucrado en un presunto intento de subversión contra el orden constitucional. Este político se encontraba en el Capitolio para escuchar la intervención de Trump.

Reivindica muerte de El Mencho

Sin aportar evidencias, aseguró que México está controlado por organizaciones terroristas. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum cuestiona la aseveración del líder republicano. Trump se atribuyó la reciente operación que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo criminal como 'El Mencho'. Este delincuente es considerado el fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que logró convertirse en menos de una década en una poderosa maquinaria con tentáculos expandidos por varios países de América.

Este lunes 23, la mandataria reconoció que mantuvo un intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos antes de que las fuerzas de seguridad mexicanas realizaran una acción dirigida contra El Mencho y otros integrantes de su círculo cercano. "Acabamos con el jefe del cartel más importante de México", alegó Trump.

Ofensiva migratoria

Como ocurrió en 2025, el presidente estadounidense insistió en la necesidad de deportar a los inmigrantes sin estatus legal y reiteró que los indocumentados representan una amenaza para la seguridad nacional. Además, cuestionó a las ciudades santuario por proteger a los extranjeros "criminales" y propuso una ley llamada 'Dalilah' para impedir que las personas sin documentos obtengan licencias comerciales de conducir.

Desde que regresó al poder suele mencionar que incrementó el despliegue de fuerzas en la región limítrofe para evitar cruces ilegales. "Ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos", arguyó ante los parlamentarios. Sin embargo, los congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib acusaron a Trump de permitir que connacionales murieran en la ofensiva migratoria que desarrolló el Departamento de Seguridad Nacional en Minneapolis, donde Alex Pretti y Renée Good murieron tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Has matado estadounidenses", exclamó Omar, representante de Minnesota, mientras el mandatario comenzaba a criticar a los inmigrantes. En medio de aplausos, el legislador Al Green fue expulsado del hemiciclo tras levantar un cartel que decía "las personas no son simios". Este mensaje de protesta se debe al video que subió la administración en Truth Social para parodiar a Barack y Michelle Obama como monos.