El Kremlin señaló este domingo que los “ajustes” introducidos por Estados Unidos en su estrategia de seguridad nacional “son en gran medida consistentes con la visión” de Rusia. La reacción llegó después de que el documento estadounidense advirtiera que “algunos responsables europeos” mantienen “expectativas poco realistas” sobre la guerra en Ucrania y situara como prioridad el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Moscú.

"Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión. La actual Administración (de EE. UU) es fundamentalmente diferente de las anteriores y, desde luego, el presidente (Donald) Trump es ahora firme en términos de posiciones políticas internas, lo que le da la oportunidad de ajustar el concepto en línea con su visión", declaró el portavoz de la presidencia Rusa, Dimitri Peskov.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La estrategia de seguridad de EE. UU.

El texto estadounidense anticipa la "desaparición de la civilización europea", alerta sobre las "migraciones masivas" y plantea restaurar el "predominio estadounidense en América Latina". Asimismo, promete que la OTAN no se ampliará, una afirmación que choca con las expectativas del Gobierno ucraniano, que sigue enfrentando la invasión rusa.

Además, el documento señala que Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio" y reducirá su participación en escenarios que, en su criterio, han perdido relevancia estratégica.

Un posible giro en la política hacia Ucrania

Peskov recalcó que Moscú comparte el lenguaje adoptado por Washington sobre la expansión de la OTAN, aunque insistió en que habrá que observar cómo se traduce en la práctica. Estas afirmaciones, subrayó, "van contra la confrontación y están a favor de un diálogo y de construir unas buenas relaciones". No obstante, advirtió que "ya sabemos lo que pasa cuando todo está escrito muy bonito y de forma conceptual, pero lo que llaman el Estado profundo actúa de forma diferente".

Según el documento, la guerra en Ucrania ha profundizado el distanciamiento entre Europa y Rusia y refuerza la percepción europea de Moscú como una amenaza existencial. Washington considera que esta fractura incrementa el "riesgo de conflicto", motivo por el cual apuesta por un "cese rápido de las hostilidades" para evitar una escalada. Al mismo tiempo, llama a "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia" y allanar el camino para la futura reconstrucción de Ucrania como "un estado viable".

Sobre el futuro de la OTAN, el texto plantea que "a largo plazo, es más que plausible que en unas décadas, como mucho, ciertos miembros de la OTAN sean en su mayoría no europeos" y defiende «poner fin a la percepción y evitar la realidad de una OTAN como una alianza en perpetua expansión», un punto que Rusia ha criticado reiteradamente.