Mundo

Volodímir Zelenski niega que Reino Unido y Francia entreguen armas nucleares a Ucrania como denunció Rusia

Durante una rueda de prensa en Kiev, el mandatario reafirmó que Ucrania no posee armas nucleares desde 1994, a pesar de haber tenido un vasto arsenal. Resaltó el incumplimiento ruso del acuerdo de integridad territorial.

El presidente ucraniano calificó estas declaraciones como un intento para desviar la atención. Foto: AFP
El presidente ucraniano calificó estas declaraciones como un intento para desviar la atención. Foto: AFP

Volodímir Zelenski desmintió los dichos de Rusia sobre supuestos planes de Reino Unido y Francia para dotar a Ucrania de fuerzas nucleares. Durante una rueda de prensa en Kiev, junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, el presidente ucraniano calificó estas declaraciones como un intento para desviar la atención de sus fracasos en el frente de batalla.

El mandatario subrayó que no posee este tipo de armas, a pesar de haber tenido, en su momento, el tercer mayor arsenal del mundo. El país renunció a ellas en 1994 bajo un acuerdo con el Kremlin, que prometió respetar su integridad territorial. Sin embargo, esa promesa fue incumplida tras la anexión de Crimea en 2014 y la escalada del conflicto en el Donbás.

"Todos conocen las circunstancias de por qué y gracias a quién esto ocurrió", agregó Zelenski, dejando claro su rechazo a las recientes acusaciones y reafirmando la importancia de la cooperación bilateral en tiempos de crisis.

Señalamiento

Según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, este supuesto suministro constituye una “flagrante violación de las normas y principios del derecho internacional” sobre la no proliferación nuclear.

Sin embargo, las autoridades del Reino Unido y Ucrania rechazaron de inmediato las imputaciones, desmintiendo las afirmaciones del político. En un giro sarcástico, el gobierno francés también respondió a través de su cuenta de X, señalando irónicamente: “Quinto año de la guerra de ‘tres días’. ‘La disuasión FR-UK es la amenaza’”, haciendo referencia a la guerra y las recientes denuncias.

Conflicto podría escalar

El expresidente ruso Dmitri Medvédev advirtió que, si esto se confirma, el Kremlin se vería obligado a utilizar su arsenal, incluidas las armas no estratégicas, contra objetivos ucranianos y sus aliados.

Por su parte, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a ambos países de Europa de estar en vías de suministrar a Kiev una ojiva francesa TN75, que forma parte de un misil balístico lanzado desde submarinos. No obstante, el SVR omite detalles cruciales acerca de cómo se emplearía esta, dado que no todos los misiles pueden ser utilizados.

El informe también destacó que Alemania se abstuvo de participar en el posible suministro, aunque carece de este tipo de arsenal. El uso de una bomba sucia causaría un alto costo diplomático, especialmente en un momento crítico tras la reducción del apoyo de la Administración estadounidense.

