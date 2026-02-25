Gobierno de Cuba mata a cuatro personas de una embarcación civil con matrícula de EE. UU.

El Gobierno de la isla asegura que la lancha rápida respondió con disparos a la voz de alto | Foto: Guardacostas Cuba

El Gobierno de la isla asegura que la lancha rápida respondió con disparos a la voz de alto | Foto: Guardacostas Cuba

Cuatro personas murieron este miércoles tras un enfrentamiento entre guardacostas de Cuba y una lancha civil con matrícula del estado de Florida, en Estados Unidos, que navegaba dentro de aguas territoriales de la isla. El incidente ocurrió cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, y dejó además seis heridos entre los ocupantes de la embarcación, quienes recibieron atención médica, según informó el Ministerio del Interior cubano.

De acuerdo con el comunicado oficial, el suceso se produjo cuando una unidad de guardafronteras intentó identificar la lancha, momento en el que, según las autoridades, se registró un intercambio de disparos. El comandante del buque cubano también resultó herido durante el operativo, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

Autoridades cubanas sostienen que actuaron en defensa de su soberanía

El Ministerio del Interior indicó que la embarcación extranjera fue detectada aproximadamente a una milla náutica del canal El Pino, dentro de la jurisdicción marítima nacional. Según la versión oficial, los tripulantes del bote abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó la respuesta armada de los guardacostas.

Asimismo, el gobierno reafirmó su compromiso de proteger la integridad territorial y garantizar la seguridad en sus aguas. Según la declaración, la defensa de la soberanía constituye un principio fundamental del Estado, en un contexto marcado por tensiones políticas con Washington.

Escalada diplomática agrava el contexto del incidente

El enfrentamiento se produce en medio de un deterioro en las relaciones entre La Habana y Washington, caracterizado por medidas de presión política y económica. Según medios internacionales, el episodio podría agravar aún más la relación bilateral, ya afectada por disputas estratégicas y decisiones recientes que han incrementado la confrontación entre ambos gobiernos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la identidad ni la nacionalidad de las víctimas, mientras el caso permanece bajo investigación. El hecho reaviva las preocupaciones sobre la seguridad en el estrecho marítimo que separa a ambas naciones, una zona históricamente sensible por su importancia migratoria y geopolítica.