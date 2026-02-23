HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Hernando de Soto será el nuevo premier | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Estados Unidos brindó información clave que propició operación militar para acabar con 'El Mencho', líder del CJNG

Según un reporte de la agencia Reuters, los servicios de inteligencia estadounidenses entregaron datos sobre redes y miembros de los cárteles de droga para que las fuerzas mexicanas capturaran a Nemesio Oseguera Cervantes.

'El Mencho' fue capturado gracias al apoyo de fuerzas estadounidenses.
'El Mencho' fue capturado gracias al apoyo de fuerzas estadounidenses. | Composición LR

Estados Unidos apoyó a México en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Así lo informó Reuters, que citó a funcionarios estadounidenses y señaló que la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC) apoyó en la operación para mapear las redes y a los integrantes de los cárteles de la droga a ambos lados de la frontera binacional.

Jennifer Griffin, corresponsal en jefe de Seguridad Nacional de Fox News, señaló que el ejército estadounidense jugó un "fuerte papel de apoyo" en la operación contra "El Mencho", pero recalcó que la ejecución estuvo a cargo del ejército mexicano y le atribuyó todo el éxito.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El Comando Norte, nombre propio del organismo encargado de brindar información al Ejército mexicano, lo comanda el brigadier general de la Fuerza Aérea Maurizio Calabrese y tiene su sede en la Base Aérea Davis-Monthan, en Tucson.

PUEDES VER: Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

lr.pe

Un objetivo prioritario para Washington

Un exfuncionario de Washington, que pidió mantener el anonimato, indicó que Estados Unidos elaboró un expediente detallado sobre Oseguera y se lo entregó al Gobierno de Claudia Sheinbaum para apoyar la operación.

El paquete incluía información de inteligencia, datos de fuerza de seguridad sobre movimientos y redes de protección, análisis financiero y de rutas de intervención, identificación de objetivos estratégicos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Mencho ocupaba uno de los primeros lugares —si no el principal— en la lista de objetivos prioritarios de Estados Unidos y llegó a ofrecer una recompensa de hasta US$15 millones por información que condujera a su captura o arresto.

Sara A. Carter, zar antidrogas de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del presidente Donald Trump, indicó en su cuenta de X que, tras la muerte de El Mencho, los días de los cárteles "están contados".

PUEDES VER: Irán asegura intenciones reales para alcanzar un acuerdo "justo y duradero" con Estados Unidos

La Casa Blanca felicita al Ejército mexicano por la caída de El Mencho

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno de Donald Trump "elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación". También calificó a El Mencho como un infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense por su papel en el narcotráfico de fentanilo.

Leavitt recordó que en la operación otros tres miembros del cártel murieron, tres resultaron heridos y dos fueron detenidos. También resaltó que el CJNG fue designado como organización terrorista transnacional y que Trump ha afirmado que EE. UU. velará por que los narcoterroristas que envían drogas mortales a ese país se enfrenten a la justicia que merecen desde hace tiempo.

Notas relacionadas
Terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa de Malasia, según USGS

Terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa de Malasia, según USGS

LEER MÁS
Lula exige a Trump igualdad entre países ante incertidumbre por aranceles de EE.UU.: "No queremos una nueva Guerra Fría"

Lula exige a Trump igualdad entre países ante incertidumbre por aranceles de EE.UU.: "No queremos una nueva Guerra Fría"

LEER MÁS
La Comisión Europea exige a EE. UU. "claridad" sobre los aranceles y muestra preocupación por el acuerdo comercial

La Comisión Europea exige a EE. UU. "claridad" sobre los aranceles y muestra preocupación por el acuerdo comercial

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos brindó información clave que propició operación militar para acabar con 'El Mencho', líder del CJNG

Encuentran restos de helicóptero perdido de la FAP en Pisco y 15 personas a bordo son halladas muertas

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

Mundo

Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

Terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa de Malasia, según USGS

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025