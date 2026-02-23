Estados Unidos brindó información clave que propició operación militar para acabar con 'El Mencho', líder del CJNG

Estados Unidos apoyó a México en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Así lo informó Reuters, que citó a funcionarios estadounidenses y señaló que la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC) apoyó en la operación para mapear las redes y a los integrantes de los cárteles de la droga a ambos lados de la frontera binacional.

Jennifer Griffin, corresponsal en jefe de Seguridad Nacional de Fox News, señaló que el ejército estadounidense jugó un "fuerte papel de apoyo" en la operación contra "El Mencho", pero recalcó que la ejecución estuvo a cargo del ejército mexicano y le atribuyó todo el éxito.

TE RECOMENDAMOS ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El Comando Norte, nombre propio del organismo encargado de brindar información al Ejército mexicano, lo comanda el brigadier general de la Fuerza Aérea Maurizio Calabrese y tiene su sede en la Base Aérea Davis-Monthan, en Tucson.

PUEDES VER: Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

Un objetivo prioritario para Washington

Un exfuncionario de Washington, que pidió mantener el anonimato, indicó que Estados Unidos elaboró un expediente detallado sobre Oseguera y se lo entregó al Gobierno de Claudia Sheinbaum para apoyar la operación.

El paquete incluía información de inteligencia, datos de fuerza de seguridad sobre movimientos y redes de protección, análisis financiero y de rutas de intervención, identificación de objetivos estratégicos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Mencho ocupaba uno de los primeros lugares —si no el principal— en la lista de objetivos prioritarios de Estados Unidos y llegó a ofrecer una recompensa de hasta US$15 millones por información que condujera a su captura o arresto.

Sara A. Carter, zar antidrogas de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del presidente Donald Trump, indicó en su cuenta de X que, tras la muerte de El Mencho, los días de los cárteles "están contados".

La Casa Blanca felicita al Ejército mexicano por la caída de El Mencho

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno de Donald Trump "elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación". También calificó a El Mencho como un infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense por su papel en el narcotráfico de fentanilo.

Leavitt recordó que en la operación otros tres miembros del cártel murieron, tres resultaron heridos y dos fueron detenidos. También resaltó que el CJNG fue designado como organización terrorista transnacional y que Trump ha afirmado que EE. UU. velará por que los narcoterroristas que envían drogas mortales a ese país se enfrenten a la justicia que merecen desde hace tiempo.