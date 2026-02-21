Donald Trump este anunció que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato | Foto: AFP

Donald Trump este anunció que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en Truth Social que elevaría el arancel global de su país del 10% al 15%. Este anuncio surgió en respuesta a la Corte Suprema, que calificó como "ilegal" la implementación inicial de esta medida.

Trump comentó sobre la decisión de la Corte, mencionando que el aumento del arancel fue decidido "tras una reunión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente decisión sobre aranceles emitida ayer".

La Corte Suprema dictaminó el viernes, por 6 votos a 3, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó ilegalmente al utilizar una antigua ley federal de poderes de emergencia para justificar sus aranceles "recíprocos".