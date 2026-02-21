HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Mundo

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Tras la agresiva política comercial de la Corte Suprema, el presidente republicano anunció oficialmente el aumento a través de su cuenta en Truth Social.

Donald Trump este anunció que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato
Donald Trump este anunció que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en Truth Social que elevaría el arancel global de su país del 10% al 15%. Este anuncio surgió en respuesta a la Corte Suprema, que calificó como "ilegal" la implementación inicial de esta medida.

Trump comentó sobre la decisión de la Corte, mencionando que el aumento del arancel fue decidido "tras una reunión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente decisión sobre aranceles emitida ayer".

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La Corte Suprema dictaminó el viernes, por 6 votos a 3, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó ilegalmente al utilizar una antigua ley federal de poderes de emergencia para justificar sus aranceles "recíprocos".

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

LEER MÁS
Corte Suprema de Estados Unidos anula los aranceles globales de Trump y limita el poder presidencial en comercio

Corte Suprema de Estados Unidos anula los aranceles globales de Trump y limita el poder presidencial en comercio

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO HOY por LaLiga de España: transmisión en directo del partidazo por la punta del torneo

Falleció Willie Colón a los 75 años: repasa sus más grandes éxitos del ‘Malo del Bronx’

En esta región declararon día no laborable en marzo: conoce qué provincia no trabajará ese día

Mundo

El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

Zelenski asegura que Ucrania no está “perdiendo la guerra” con Rusia y destaca avances territoriales

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025