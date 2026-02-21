Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato
Tras la agresiva política comercial de la Corte Suprema, el presidente republicano anunció oficialmente el aumento a través de su cuenta en Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en Truth Social que elevaría el arancel global de su país del 10% al 15%. Este anuncio surgió en respuesta a la Corte Suprema, que calificó como "ilegal" la implementación inicial de esta medida.
Trump comentó sobre la decisión de la Corte, mencionando que el aumento del arancel fue decidido "tras una reunión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente decisión sobre aranceles emitida ayer".
La Corte Suprema dictaminó el viernes, por 6 votos a 3, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó ilegalmente al utilizar una antigua ley federal de poderes de emergencia para justificar sus aranceles "recíprocos".