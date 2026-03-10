HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
Nuevas elecciones y el sector salud olvidado | Epicentro Electoral - Réplica

Economía

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

El desembolso se efectuará a través del Banco de la Nación y está programado para realizarse entre finales de abril y los primeros días de mayo, como parte del cronograma establecido para continuar con la devolución de aportes a los exfonavistas.

Conoce el rango de edad de los beneficiarios que podrán recibir la devolución del dinero.
Conoce el rango de edad de los beneficiarios que podrán recibir la devolución del dinero. | Foto: composición LR/Defensoría del Pueblo/Fonavi

Los beneficiarios incluidos en el grupo de pago del Reintegro 5 del Fonavi podrán recibir un nuevo desembolso correspondiente a parte de sus aportes realizados al extinto fondo. Este proceso forma parte de las acciones impulsadas para continuar con la devolución del dinero a miles de exaportantes del país.

Para este nuevo grupo, las autoridades han dispuesto la habilitación del cobro en las entidades financieras autorizadas, en las que los fonavistas podrán verificar si se encuentran en la lista y proceder con el retiro del monto asignado.

¿Cuál es el rango de edad para ser beneficiario de la devolución?

El proceso de devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) continúa beneficiando a miles de exaportantes en el Perú. A través de los distintos grupos de pago y reintegros establecidos por la Comisión Ad Hoc, se busca priorizar a los fonavistas que durante años contribuyeron a este fondo.

En este contexto, uno de los aspectos que más dudas genera entre los ciudadanos es el rango de edad considerado para acceder a estos pagos y los criterios que determinan quiénes pueden ser incluidos como beneficiarios.

  • Rango de edad: el padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más de edad, con corte al 31 de mayo de 2026.
  • Cantidad de beneficiarios y monto: el grupo estará conformado por casi 70.000 exfonavistas y se desembolsarán más de S/260 millones. No se considerará a quienes conformaron los grupos de reintegros anteriores.
  • Fecha de pago: entre la última semana de abril y la primera de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación.

La medida busca beneficiar principalmente a adultos mayores y a personas que aún no habían recibido la totalidad de la devolución de sus aportes, avanzando así con el cronograma establecido para los diferentes grupos de pago.

¿Quiénes no podrán recibir el beneficio del Reintegro 5?

Por otro lado, el proceso de devolución de aportes del Fonavi continúa avanzando con la conformación de nuevos grupos de reintegro para exaportantes en todo el país. Sin embargo, no todos los fonavistas podrán acceder a este nuevo desembolso, ya que la Comisión Ad Hoc ha establecido determinados criterios de exclusión.

En el caso del Reintegro 5, se trata de uno de los grupos más reducidos, integrado por cerca de 70.000 beneficiarios, a quienes se destinará un monto aproximado de S/260 millones en devoluciones. Asimismo, no se considerará dentro de este padrón a los fonavistas que ya hayan formado parte de grupos anteriores de pago de reintegro.

