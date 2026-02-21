El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

Andrew Mountbatten‑Windsor, mejor conocido como el expríncipe Andrés, siempre ha sido un dolor de cabeza para la familia británica. Además de ser el primer miembro de la realeza británica en ser arrestado desde el rey Carlos I, hace 400 años, su vínculo con Jeffrey Epstein lo llevó a abandonar sus funciones en noviembre de 2019, aunque él ha negado haber cometido alguna irregularidad o delito.

Nacido en 1960, Andrew es el hijo preferido de la reina Isabel II y siguió una ruta probada y habitual para los hijos menores de la realeza: el servicio militar. Tras pasar 22 años en la Marina Real, fue nombrado en 2001 representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la promoción internacional. Sus frecuentes viajes, financiados por los contribuyentes, hicieron que la prensa lo apodara “Air Miles Andy”.

Sus vínculos con Epstein

En 2015, documentos judiciales de Estados Unidos contenían acusaciones de que el expríncipe Andrés sostuvo relaciones sexuales con una mujer en tres ocasiones entre 1999 y 2002 en Londres, Nueva York y en una isla privada caribeña vinculada a Jeffrey Epstein, cuando ella era menor de edad según la ley de Estados Unidos. Fue identificada como Virginia Roberts Giuffre.

Su relación con el agresor sexual databa de antes. En 2011 tuvo que dejar su cargo comercial debido a que se hallaron indicios de que su amistad con el magnate estadounidense generaba inquietud. Tres años antes (2008), Epstein fue condenado a 18 meses de prisión por solicitar a una menor para prostitución.

Tras el arresto de Jeffrey Epstein en 2019, el exduque de York concedió una entrevista al programa Newsnight de la BBC, en la que intentó restar importancia a sus contactos con Epstein; sin embargo, fue ampliamente criticado por ofrecer explicaciones inverosímiles y por no mostrar empatía hacia las víctimas.

En medio de la reacción adversa, Andrew anunció el 20 de noviembre de 2019 que abandonaba las funciones públicas y los cargos benéficos "por el futuro previsible".

Giuffre regresó en agosto de 2021 para demandar al expríncipe ante un tribunal de Nueva York, alegando que sostuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. Andrew negó las acusaciones, pero le retiraron todas sus vinculaciones militares y su labor benéfica real.

Llegó a un acuerdo fuera de tribunales en el caso por una suma no revelada. Aunque no admitió haber actuado mal, Andrew sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual. Ella murió por suicidio en abril de 2025 a los 41 años.

Después de que surgieran correos electrónicos vinculados a Epstein, el rey Carlos III despojó, en octubre del año pasado, a su hermano de sus títulos como príncipe y duque de York y lo desalojó de su mansión Royal Lodge en Windsor.

Su lado más personal

En el ámbito educativo, Andrés no se destacó como un alumno particularmente brillante. Asistió a la Escuela Primaria Heatherdown en Berkshire, Inglaterra, y luego al colegio Gordonstoun en Moray, Escocia, un internado exigente que también había sido el alma mater de su padre, el príncipe Felipe, y de su hermano, el rey Carlos.

El lado amoroso del príncipe Andrés fue oficializado al casarse con Sarah Ferguson en 1986. Juntos, tuvieron dos hijas: Beatriz, nacida en 1988, y Eugenia, en 1990. Sin embargo, la pareja se separó en 1992 y, finalmente, se divorciaron en 1996, aunque mantuvieron una buena relación después del divorcio.