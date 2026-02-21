HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Mundo

El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

Apodado "Randy Andy", Andrew Mountbatten-Windsor se convirtió en una fuente habitual de titulares por sus problemas de dinero y vínculos con personajes cuestionables, destacando al financiero estadounidense.

La vida del expríncipe Andrés resumida en algunas líneas.
La vida del expríncipe Andrés resumida en algunas líneas. | Composición LR

Andrew Mountbatten‑Windsor, mejor conocido como el expríncipe Andrés, siempre ha sido un dolor de cabeza para la familia británica. Además de ser el primer miembro de la realeza británica en ser arrestado desde el rey Carlos I, hace 400 años, su vínculo con Jeffrey Epstein lo llevó a abandonar sus funciones en noviembre de 2019, aunque él ha negado haber cometido alguna irregularidad o delito.

Nacido en 1960, Andrew es el hijo preferido de la reina Isabel II y siguió una ruta probada y habitual para los hijos menores de la realeza: el servicio militar. Tras pasar 22 años en la Marina Real, fue nombrado en 2001 representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la promoción internacional. Sus frecuentes viajes, financiados por los contribuyentes, hicieron que la prensa lo apodara “Air Miles Andy”.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

lr.pe

Sus vínculos con Epstein

En 2015, documentos judiciales de Estados Unidos contenían acusaciones de que el expríncipe Andrés sostuvo relaciones sexuales con una mujer en tres ocasiones entre 1999 y 2002 en Londres, Nueva York y en una isla privada caribeña vinculada a Jeffrey Epstein, cuando ella era menor de edad según la ley de Estados Unidos. Fue identificada como Virginia Roberts Giuffre.

Su relación con el agresor sexual databa de antes. En 2011 tuvo que dejar su cargo comercial debido a que se hallaron indicios de que su amistad con el magnate estadounidense generaba inquietud. Tres años antes (2008), Epstein fue condenado a 18 meses de prisión por solicitar a una menor para prostitución.

Tras el arresto de Jeffrey Epstein en 2019, el exduque de York concedió una entrevista al programa Newsnight de la BBC, en la que intentó restar importancia a sus contactos con Epstein; sin embargo, fue ampliamente criticado por ofrecer explicaciones inverosímiles y por no mostrar empatía hacia las víctimas.

En medio de la reacción adversa, Andrew anunció el 20 de noviembre de 2019 que abandonaba las funciones públicas y los cargos benéficos "por el futuro previsible".

Giuffre regresó en agosto de 2021 para demandar al expríncipe ante un tribunal de Nueva York, alegando que sostuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. Andrew negó las acusaciones, pero le retiraron todas sus vinculaciones militares y su labor benéfica real.

Llegó a un acuerdo fuera de tribunales en el caso por una suma no revelada. Aunque no admitió haber actuado mal, Andrew sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual. Ella murió por suicidio en abril de 2025 a los 41 años.

Después de que surgieran correos electrónicos vinculados a Epstein, el rey Carlos III despojó, en octubre del año pasado, a su hermano de sus títulos como príncipe y duque de York y lo desalojó de su mansión Royal Lodge en Windsor.

PUEDES VER: Cámara de Diputados de Argentina aprueba parcialmente reforma laboral propuesta por Javier Milei

Su lado más personal

En el ámbito educativo, Andrés no se destacó como un alumno particularmente brillante. Asistió a la Escuela Primaria Heatherdown en Berkshire, Inglaterra, y luego al colegio Gordonstoun en Moray, Escocia, un internado exigente que también había sido el alma mater de su padre, el príncipe Felipe, y de su hermano, el rey Carlos.

El lado amoroso del príncipe Andrés fue oficializado al casarse con Sarah Ferguson en 1986. Juntos, tuvieron dos hijas: Beatriz, nacida en 1988, y Eugenia, en 1990. Sin embargo, la pareja se separó en 1992 y, finalmente, se divorciaron en 1996, aunque mantuvieron una buena relación después del divorcio.

Notas relacionadas
Arrestan al expríncipe Andrés de Inglaterra por "sospecha de mala conducta" tras revelarse sus vínculos con el caso Epstein

Arrestan al expríncipe Andrés de Inglaterra por "sospecha de mala conducta" tras revelarse sus vínculos con el caso Epstein

LEER MÁS
Woody Allen en los archivos de Jeffrey Epstein

Woody Allen en los archivos de Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Investigación en Francia analiza posibles vínculos de ciudadanos con delitos en el caso Epstein

Investigación en Francia analiza posibles vínculos de ciudadanos con delitos en el caso Epstein

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Mundo

Zelenski asegura que Ucrania no está “perdiendo la guerra” con Rusia y destaca avances territoriales

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

Venezuela libera a 379 reos políticos tras firma de ley de amnistía por Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025