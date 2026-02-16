Irán asegura intenciones reales para alcanzar un acuerdo "justo y duradero" con Estados Unidos

Irán y EE. UU. se estacan en las negociaciones. | Composición LR

Irán y EE. UU. se estacan en las negociaciones. | Composición LR

Previo a la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, que se celebrará en Ginebra, Irán afirmó que llega con "iniciativas reales" para alcanzar un acuerdo "justo y equilibrado"; sin embargo, aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

Las declaraciones fueron brindadas a través de una publicación en X por Abás Araqchi, ministro de Exteriores iraní. El funcionario llegó la madrugada del lunes al suroeste de Suiza acompañado de un equipo negociador que incluye representantes políticos, jurídicos, técnicos y económicos.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Antes de su reunión con emisarios estadounidenses, Araqchi estará este lunes con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, junto con especialistas nucleares iraníes, con el fin de abordar cuestiones técnicas detalladas.

Solo negocian el programa nuclear

Majid Takht Ravanchi, viceministro de Exteriores iraní, anunció en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, que, si EE. UU. es sincero, se puede concretar un acuerdo sobre el programa nuclear que poseen.

Sin embargo, aclaró que solo se limitarán a ello y descartó cualquier discusión sobre el enriquecimiento cero de uranio, como exigen las autoridades norteamericanas, y calificó de indiscutible la limitación de su programa de misiles balísticos.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que una de las condiciones que plantea su país para un convenio entre Estados Unidos e Irán es limitar a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.

Estados Unidos por la vía diplomática

Marco Rubio, secretario de Estado de la administración Trump, reconoció que llegar a un acuerdo con el régimen iraní es "muy difícil"; no obstante, indicó que se priorizará "la vía diplomática" para resolver las diferencias con Teherán.

Es importante resaltar que el presidente de EE. UU. amenaza reiteradamente con lanzar un ataque militar contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo, para lo que ha enviado un segundo portaaviones a Oriente Medio.