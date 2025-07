El hallazgo del Rancho Izaguirre, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación realizaba actividades de reclutamiento y adiestramiento, forzó un cambio en la forma en que opera el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Según una investigación del diario Milenio, el CJNG ahora utiliza restaurantes de comida rápida para atraer a sus nuevas víctimas.

A través de mensajes en redes sociales, los jóvenes son engañados con ofertas de empleo bien remunerado. El contacto inicial incluye la coordinación de un viaje en una app de transporte hasta una sucursal de McDonald’s o Burger King, donde una pareja los recoge, paga el viaje y los traslada fuera del lugar. Desde ese momento, se pierde todo contacto con sus familiares.

Franquicias como McDonald’s y Burger King: los nuevos puntos de reclutamiento del CJNG

Aunque las franquicias no tienen relación directa con el crimen, sus instalaciones son utilizadas por el CJNG por su alto flujo de personas, lo que permite operar sin levantar sospechas. Esta táctica ha reemplazado las citas en centrales camioneras, que hasta hace poco eran empleadas para captar jóvenes con fines criminales.

Una vez que son recogidos, los reclutas ingresan a una etapa conocida dentro del cártel como “la diestra”, un entrenamiento de hasta un mes en el que se les aísla por completo y se les instruye en uso de armas y tácticas operativas. Durante este período, no tienen acceso a comunicación con el exterior.

“La diestra dura casi un mes, y no tienes comunicación con tu familia, nada”, se escucha en un mensaje de voz de un presunto miembro del CJNG compartido por Milenio. En otra grabación, al intentar tranquilizar a un familiar preocupado, añade: “Ya no se los chingan, ya no la aplican”.

Aumento alarmante de desapariciones entre adolescentes en Jalisco

Un informe reciente de la Universidad de Guadalajara, publicado en mayo de 2025, alertó sobre un cambio significativo en el perfil de edad de las personas desaparecidas en el estado. Mientras que en años anteriores el grupo más afectado era el de 25 a 29 años, en los primeros cuatro meses de 2025 se registraron 122 desapariciones de jóvenes entre 15 y 19 años, un aumento drástico que coincide con el nuevo patrón operativo del CJNG.

El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición atribuye este fenómeno al reclutamiento forzado por parte del CJNG y advierte que la dispersión de los casos dificulta su identificación como parte de un patrón. “Los están captando por separado, en diferentes puntos, y eso complica que las autoridades actúen a tiempo”, señala uno de los analistas del comité.

¿Cuáles son los municipios clave y rutas de salida utilizadas por el CJNG?

La concentración de desapariciones coincide con la operación del CJNG en zonas urbanas y semiurbanas del estado. Los municipios más afectados, donde también hay fuerte presencia de franquicias de comida rápida, incluyen las zonas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y El Salto

Pero los casos no se limitan al área metropolitana. También se han documentado desapariciones en Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Encarnación de Díaz y Puerto Vallarta. Todas estas zonas tienen en común un detalle logístico: rutas de salida rápida hacia zonas serranas, lo que facilita el traslado de víctimas hacia territorios controlados por el crimen.

Pese a las denuncias, la respuesta institucional es lenta y fragmentaria. Son los colectivos de búsqueda quienes, con recursos limitados, han logrado identificar patrones, ubicar rutas y conectar testimonios. Mientras tanto, decenas de familias siguen esperando un mensaje.