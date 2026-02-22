HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La Comisión Europea exige a EE. UU. "claridad" sobre los aranceles y muestra preocupación por el acuerdo comercial

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula sanciones previas, el aumento de tarifas pasó del 10% al 15%. Países europeos piden una evaluación jurídica y compromisos claros sobre el comercio.

Cabe indicar que la acción del republicano se da tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo del propio país. Foto: AFP.

El nuevo anuncio de aranceles que dio Donald Trump reanudó la grieta entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ante esto, la Comisión exige una "claridad total" sobre las nuevas medidas y advirtió que la situación actual no favorece un comercio transatlántico "justo, equilibrado y mutuamente beneficioso", acuerdo que ya se había establecido de manera previa a los nuevos acontecimientos. El organismo resaltó la obligación de que la potencia cumpla con su parte de lo que se quedó en la Declaración Conjunta, así como ellos lo hicieron.

Cabe indicar que la acción del republicano se da tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo del propio país, que anuló la mayoría de las sanciones impuestas. La Corte consideró que el mandatario excedió los poderes de emergencia al aplicar esos gravámenes a los socios comerciales. El aumento global se dio originalmente en un 10%, pero solo horas después subió a un 15%.

Bernd Lange, eurodiputado alemán y presidente de la Comisión, la opción de suspender "los trabajos legislativos" del trato entre el bloque y el gigante americano "hasta que dispongamos de una evaluación jurídica apropiada y compromisos claros". "Es el caos tarifario total de parte de la administración estadounidense. Nadie comprende nada", añadió.

lr.pe

Comunicación directa

Jamieson Greerrep, representante de Comercio de EE. UU., aseguró que Washington mantendrá los tratos comerciales previos con la UE, China y otras naciones. "Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos", aseguró en el programa "Face the Nation" de CBS.

"Es importante comprender que, a lo largo de los años, el Congreso ha delegado una enorme autoridad en el presidente en materia de aranceles", argumentó. Cabe recordar que en ABC, también se refirió en específico a las relaciones con el gigante asiático y la junta que tendrán los mandatarios: "Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas".

En busca de soluciones

Esta no es la primera reacción desde el viejo continente; de forma individual, Alemania y Francia manifestaron la necesidad de una claridad a solo horas del anuncio. Friedrich Merz, jefe del Gobierno teutón, indicó que plantearía esta posición de manera directa en su próxima visita a la Casa Blanca. "Estaré en Washington dentro de poco más de una semana", relató.

Respecto a la nación gala, el ministro de comercio exterior Nicolas Foirissier resaltó la urgencia de un efecto unificado por parte de Europa. "Estamos en contacto estrecho con el brazo ejecutivo de la UE y los Estados miembros para proceder a su análisis y evaluar sus consecuencias", reveló tras el movimiento sancionador.

Preocupación dentro del proceso

El órgano ejecutivo expresó que garantizará la protección plena de los intereses del bloque europeo, asegurando que las empresas y exportadores del grupo reciban un trato justo, con previsibilidad y seguridad jurídica. Además, demandó que los productos continúen beneficiándose del trato más competitivo, sin imponer aumentos de aranceles que superen los límites previamente acordados.

Además, advirtió que la aplicación impredecible de tales medidas resulta disruptiva, ya que socava la confianza y la estabilidad de los mercados globales, generando incertidumbre adicional en las cadenas de suministro internacionales.

