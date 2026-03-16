Rosa María Palacios tras triunfo de Delia Espinoza: “Una víctima de este Congreso le gana al abogado de este Congreso”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló del triunfo de Delia Espinoza en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima (CAL), donde ejercerá el cargo de decana. “Una víctima de este Congreso le gana al abogado de este Congreso, porque el señor Abanto es abogado de los Cerrón, los Fujimori, de todo el pacto y para todo servicio”, partió comentando al recordar que la exfiscal de la nación ha sido inhabilitada por el Parlamento.

“Ella le gana al señor que es el representante del pacto, y le gana abrumadoramente, en segunda vuelta por cierto, pero le gana; lo cual –creo yo– todavía habla bien de los abogados… ¿Esto va a repercutir en la sociedad peruana? No lo creo, pero sí quiero creer que los sectores más sanos de la sociedad son mayoría”, manifestó la conductora y agregó que “lo que ha hecho este Congreso es demasiado para cualquier democracia”.

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Por otro lado, Palacios opinó que es muy probable que el gabinete Miralles reciba el voto de confianza, pese a que Keiko Fujimori ha venido señalando que no se lo dará por ser un “gobierno de izquierda”. “Ay, qué gracioso… Salvo que ella se declare de izquierda. ¡Es su gobierno! Balcázar está ahí con 64 votos del Congreso, como Jerí estuvo ahí porque el partido de Fuerza Popular vacó a Dina Boluarte. ¡Es su gobierno!, reiteró la periodista.