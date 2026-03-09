HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta embarcación con droga deja 6 "narcoterroristas" muertos en el Pacífico Oriental

La ofensiva fue ordenada por el general de infantería de Marina Francis L. Donovan debido a que el buque participaba en "operaciones de narcotráfico".

Donald Trump argumentó que los bombardeos contra embarcaciones refuerzan la seguridad nacional.
Donald Trump argumentó que los bombardeos contra embarcaciones refuerzan la seguridad nacional. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump informó el último domingo 8 de marzo de 2026 que el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) realizó un nuevo "ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas".

La entidad militar confirmó en la red social X que la lancha "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental". No presentaron pruebas que respalden la aseveración.

Según la Casa Blanca, el reciente operativo dejó seis "narcoterroristas" muertos. "Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", precisó el SOUTHCOM.

Golpe contra carteles

La ofensiva fue ordenada por el general de infantería de Marina Francis L. Donovan debido a que el buque participaba en "operaciones de narcotráfico". En X, el ejército estadounidense publicó un video del ataque que muestra la explosión de una pequeña embarcación en el agua.

En ese escenario, la cadena Telemundo reportó que Washington ejecutó más de 40 bombardeos en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre de 2025, dejando un saldo de más de 140 muertos.

La última acción, según indicó el mencionado medio, se produjo el 23 de febrero de 2026 y dejó al menos tres personas sin vida.

Coalición militar regional

A pesar de las críticas, el presidente Donald Trump argumentó que los bombardeos contra embarcaciones refuerzan la seguridad nacional e impiden la entrada de drogas ilícitas a Estados Unidos. También remarcó que Washington está en un "conflicto armado" con los cárteles en América Latina.

Durante la inauguración de la cumbre Escudo de las Américas el sábado 7 de marzo, el líder republicano llamó a los mandatarios latinoamericanos a sumarse al gobierno estadounidense en acciones militares contra las redes del narcotráfico y las pandillas transnacionales.

Con ese objetivo, las Fuerzas Armadas de Ecuador y el Departamento de Guerra de EE. UU. destruyeron el viernes 6 un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera (CDF), una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

