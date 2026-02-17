HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fascinaba a miles de turistas de todo el mundo: una atracción natural quedó irremediablemente perdida

El clima y otros factores ambientales debilitaron durante años una famosa formación de roca junto al mar, muy concurrida, sobre todo, por parejas.

El Arco de los Enamorados era una formación natural provocada por la erosión. Foto: Shutterstock
El Arco de los Enamorados era una formación natural provocada por la erosión. Foto: Shutterstock

El Arco de los Enamorados, uno de los símbolos de la costa de Italia, se derrumbó el 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín. Fuertes tormentas que azotaron la región provocaron el colapso de esta formación natural, muy visitada por miles de turistas, especialmente por viajeros románticos.

Este atractivo se ubicaba en el pequeño pueblo de Sant'Andrea y fue durante muchos años el escenario de innumerables postales, fotos y compromisos. Una leyenda local decía que "quienes se besaban bajo el arco estaban destinados a un amor eterno".

El derrumbe del Arco de los Enamorados

Al día siguiente del Día de San Valentín, los medios mostraron las imágenes de la estructura que no sobrevivió a los violentos fenómenos meteorológicos. En enero, la tormenta "Harry Bis" azotó el sur italiano, ocasionándole daños a este atractivo natural, que no pasó de la noche después de las festividades.

Estado actual del famoso Arco de los Enamorados. Foto: Finestresullarte

Estado actual del famoso Arco de los Enamorados. Foto: Finestresullarte

"Sabíamos que era inevitable esta tragedia, pero no esperábamos que sucediera tan rápido", declaró a la CNN el alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino. Enfatizó que fue este pintoresco tramo de costa lo que atrajo a visitantes de todo el mundo a ver el acantilado. "Es como un funeral", repitió el concejal de Turismo, Francesco Stella, mientras la multitud se congregaba para ver los restos de la formación.

¿Qué ocasionó el colapso del arco italiano?

Melendugno fue uno de los pocos municipios de Apulia que solicitó 4,5 millones de euros en financiación para frenar la erosión costera. Según prensa del país, el proyecto fue considerado, pero al final no recibió fondos por falta de presupuesto.

La formación era un atractivo muy concurrido. Foto. Tripadvisor

La formación era un atractivo muy concurrido. Foto. Tripadvisor

La calcarenita —un tipo de caliza característico del Salento— estuvo expuesta durante años a la acción constante del oleaje y de la niebla salina. Las mismas fuerzas naturales que le dieron forma terminaron por destruirlo. En los últimos días, además, tormentas y lluvias intensas aceleraron el desgaste en extensos tramos del litoral, incluido el mar Jónico, desde Ugento hasta las playas de Galípoli.

"Me alegro de haber podido nadar, bucear y deleitar la vista y el alma con este lugar", recordó Magda Ciach-Baklarz, bloguera del sitio Italia Poza Szlakiem. El atractivo de Sant’Andrea compartió así el destino de la famosa Ventana Azul, un puente de roca frente a la isla de Gozo que colapsó en el mar en 2017.

