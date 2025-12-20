HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Italia iniciará cobro a turistas que visiten la Fontana di Trevi, icónico monumento de Roma del siglo XVIII

Las entradas apara acceder a este histórico sitio de Roma se podrán comprar de manera digital y en puntos físicos como museos y centros turísticos.

Italia empezará a cobrar a turistas que se acerquen a la Fontana di Trevi, ubicada en Roma.
Italia empezará a cobrar a turistas que se acerquen a la Fontana di Trevi, ubicada en Roma. | National Geographic

Desde febrero de 2026, las personas que deseen acercarse a la famosa Fontana di Trevi, en Roma, deberán pagar una entrada de 2 euros. Esta medida, anunciada por el alcalde Roberto Gualtieri, busca generar ingresos anuales de hasta 6,5 millones de euros para la capital italiana. Aunque el monumento seguirá siendo visible desde la plaza de forma gratuita, el acceso cercano será solo para quienes adquieran un boleto.

"A partir del 1 de febrero introduciremos una entrada de pago para seis sitios", detalló Gualtieri. Además de la Fontana di Trevi, los lugares que estarán incluidos en esta medida son la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica. La entrada general para estos cinco últimos será de 5 euros.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Italia reconoce el feminicidio como delito y lo castigará con cadena perpetua

lr.pe

¿Por qué se le cobrará a los turistas que se acerquen a la Fontana di Trevi?

El alcalde aseguró que la implementación de este sistema no afectará la experiencia de visitar la Fontana de Trevi, ya que el cobro será muy accesible, casi simbólico. Según explicó, esta medida "permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma, algo que consideramos muy importante", expresó.

Las entradas estarán disponibles mediante una plataforma digital diseñada exclusivamente para la venta anticipada, aunque también podrán adquirirse en el mismo lugar y en puntos físicos como museos o centros de información turística.

Esta tarifa se introduce tras un largo periodo de discusión sobre la necesidad de regular la gran cantidad de personas que se concentran diariamente alrededor del emblemático monumento, un área donde, además, se ha registrado actividad de carteristas. Cabe resaltar que esta acción es similar a la ya aplicada recientemente en el Panteón.

PUEDES VER: Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo para miles de personas

lr.pe

La concurrida Fontana di Trevi de Roma

La Fontana di Trevi es uno de los grandes íconos de Roma y se posiciona como el segundo lugar más visitado de la ciudad, solo detrás del imponente Coliseo. Cada día, miles de turistas se acercan hasta allí con la ilusión de pedir un deseo y lanzar una moneda a sus aguas, una tradición que, además de mantener viva la leyenda, permite recaudar miles de euros cada semana. Todo ese dinero se destina a Cáritas, una organización que apoya a personas en situación de vulnerabilidad.

Según informó el alcalde Gualtieri, entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año, cerca de nueve millones de personas visitaron los alrededores de la fuente. Esto representa un promedio de 30.000 visitantes por día, lo que evidencia el impacto turístico que tiene este espacio. Sin embargo, tanta afluencia también ha traído consigo algunos problemas, como la presencia constante de carteristas. Por esa razón, el ayuntamiento de Roma lleva años analizando diferentes formas de controlar el acceso y garantizar la seguridad sin restarle encanto al lugar.

Notas relacionadas
Von der Leyen espera firmar acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en enero pese a oposición de Francia e Italia

Von der Leyen espera firmar acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en enero pese a oposición de Francia e Italia

LEER MÁS
Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela, confirman autoridades

Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela, confirman autoridades

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas

José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

Arqueólogos italianos desentierran el templo solar de un faraón egipcio de hace 4.400 años sumergidos entre el río Nilo y el desierto

Mundo

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Lula da Silva calificó de “catástrofe humanitaria” una posible intervención armada de EE. UU. en Venezuela ante el Mercosur

Gobierno de Trump sanciona a familiares de la esposa de Maduro por corrupción mientras crece la presión de EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

Ronald Atencio anuncia amnistía para “presos políticos” e indemnización para víctimas de protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025