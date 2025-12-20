Italia empezará a cobrar a turistas que se acerquen a la Fontana di Trevi, ubicada en Roma. | National Geographic

Italia empezará a cobrar a turistas que se acerquen a la Fontana di Trevi, ubicada en Roma. | National Geographic

Desde febrero de 2026, las personas que deseen acercarse a la famosa Fontana di Trevi, en Roma, deberán pagar una entrada de 2 euros. Esta medida, anunciada por el alcalde Roberto Gualtieri, busca generar ingresos anuales de hasta 6,5 millones de euros para la capital italiana. Aunque el monumento seguirá siendo visible desde la plaza de forma gratuita, el acceso cercano será solo para quienes adquieran un boleto.

"A partir del 1 de febrero introduciremos una entrada de pago para seis sitios", detalló Gualtieri. Además de la Fontana di Trevi, los lugares que estarán incluidos en esta medida son la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica. La entrada general para estos cinco últimos será de 5 euros.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Italia reconoce el feminicidio como delito y lo castigará con cadena perpetua

¿Por qué se le cobrará a los turistas que se acerquen a la Fontana di Trevi?

El alcalde aseguró que la implementación de este sistema no afectará la experiencia de visitar la Fontana de Trevi, ya que el cobro será muy accesible, casi simbólico. Según explicó, esta medida "permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma, algo que consideramos muy importante", expresó.

Las entradas estarán disponibles mediante una plataforma digital diseñada exclusivamente para la venta anticipada, aunque también podrán adquirirse en el mismo lugar y en puntos físicos como museos o centros de información turística.

Esta tarifa se introduce tras un largo periodo de discusión sobre la necesidad de regular la gran cantidad de personas que se concentran diariamente alrededor del emblemático monumento, un área donde, además, se ha registrado actividad de carteristas. Cabe resaltar que esta acción es similar a la ya aplicada recientemente en el Panteón.

La concurrida Fontana di Trevi de Roma

La Fontana di Trevi es uno de los grandes íconos de Roma y se posiciona como el segundo lugar más visitado de la ciudad, solo detrás del imponente Coliseo. Cada día, miles de turistas se acercan hasta allí con la ilusión de pedir un deseo y lanzar una moneda a sus aguas, una tradición que, además de mantener viva la leyenda, permite recaudar miles de euros cada semana. Todo ese dinero se destina a Cáritas, una organización que apoya a personas en situación de vulnerabilidad.

Según informó el alcalde Gualtieri, entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año, cerca de nueve millones de personas visitaron los alrededores de la fuente. Esto representa un promedio de 30.000 visitantes por día, lo que evidencia el impacto turístico que tiene este espacio. Sin embargo, tanta afluencia también ha traído consigo algunos problemas, como la presencia constante de carteristas. Por esa razón, el ayuntamiento de Roma lleva años analizando diferentes formas de controlar el acceso y garantizar la seguridad sin restarle encanto al lugar.