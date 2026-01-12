China apuesta por esta isla para impulsar el comercio mundial como parte de su ambicioso experimento económico

China impulsa un experimento económico en una isla, transformándola en un puerto de libre comercio para reconfigurar flujos comerciales internacionales. | GWA Asia

China impulsa un experimento económico para reconfigurar los flujos comerciales internacionales mediante un territorio insular convertido en eje de apertura, inversión y circulación de mercancías. El proyecto surge en un contexto marcado por restricciones, controles y revisiones a los intercambios transfronterizos en distintas regiones.

Según la información compartida por Euronews, el plan contempla un marco legal propio, reglas aduaneras diferenciadas y estímulos fiscales orientados a atraer capital extranjero, producción industrial y servicios estratégicos, con el objetivo de posicionar a la isla como plataforma de conexión con los mercados de Asia-Pacífico.

La apuesta de China por Hainan

China ha designado a la provincia insular de Hainan como puerto de libre comercio, tras la entrada en vigor de leyes aprobadas en diciembre de 2025 que la transformaron en una zona aduanera independiente. La iniciativa forma parte de uno de los ensayos económicos de mayor alcance promovidos por el Partido Comunista chino.

Con más de 35.000 kilómetros cuadrados, Hainan se convirtió en el mayor puerto franco del mundo por superficie. El diseño busca replicar modelos de apertura aplicados en otros enclaves globales, mediante un esquema que amplía el acceso a bienes, servicios y capitales en un solo territorio.

Un sistema con reglas propias

La provincia opera bajo un mecanismo aduanero de dos líneas. La primera delimita el vínculo con el exterior, donde se eliminaron la mayoría de las barreras comerciales y se amplió el listado de importaciones con arancel cero, que incluye insumos, maquinaria y productos de consumo.

La segunda línea separa a Hainan del resto del país y mantiene los controles habituales. No obstante, los bienes que incorporen al menos un 30% de valor agregado local pueden ingresar al mercado continental sin gravámenes, con el fin de incentivar procesos productivos dentro de la isla.

Más allá del comercio, el esquema incluye un impuesto corporativo del 15%, un régimen regulatorio distinto en sectores como salud y tecnología, mayor acceso a la red global para empresas registradas y facilidades financieras sin controles cambiarios internos. A ello se suma la ampliación del ingreso sin visado para ciudadanos de 86 países y la posibilidad de establecer campus universitarios extranjeros, consolidando a Hainan como una pieza central en la estrategia china de inserción económica global.