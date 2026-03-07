HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, lista de partidos por la fase de grupos

Este sábado empieza la edición 2026 de la Conmebol Libertadores sub-20. El equipo celeste clasificó como campeón del Torneo Juvenil sub-18.

El club rimense integra el grupo B de la Copa Libertadores sub-20. Foto: Fútbol Formativo Sporting Cristal
El club rimense integra el grupo B de la Copa Libertadores sub-20. Foto: Fútbol Formativo Sporting Cristal

Sporting Cristal cuenta las horas para lo que será su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores sub-20. El representante peruano en el torneo tendrá un duro estreno ante el Olimpia de Paraguay, duelo que será clave para sus aspiraciones en el grupo B, que comparte además con el Palmeiras de Brasil y la Universidad Católica de Ecuador.

El equipo dirigido por Rubén Díaz, que clasificó tras campeonar en el Torneo Juvenil sub-18 del año pasado, estará conformado por una mixtura de jugadores entre integrantes de las divisiones menores y del plantel principal. Entre ellos destaca Maxloren Castro, quien pese a su reciente polémica tendrá una oportunidad en este certamen.

lr.pe

Fixture de la Copa Libertadores sub-20

Así se jugará la fase de grupos de esta Copa Libertadores sub-20. Los estadios que acogerán los juegos de esta instancia son el Rodrigo Paz Delgado y el Olímpico Atahualpa, ambos ubicados en la ciudad de Quito.

Fecha 1

  • Independiente Medellín vs Bolívar | sábado 7 de marzo | 5.00 p. m.
  • Flamengo vs Estudiantes de Mérida | sábado 7 de marzo | 7.00 p. m.
  • Sporting Cristal vs Olimpia | domingo 8 de marzo | 5.00 p. m.
  • Palmeiras vs U. Católica (Ecu) | domingo 8 de marzo | 7.00 p. m.
  • Belgrano vs Liga de Quito | lunes 9 de marzo | 5.00 p. m.
  • Nacional vs Santiago Wanderers | lunes 9 de marzo | 7.00 p. m.

Fecha 2

  • Bolívar vs Flamengo | martes 10 de marzo | 5.00 p. m.
  • Independiente Medellín vs Estudiantes de Mérida | martes 10 de marzo | 7.00 p. m.
  • Olimpia vs Palmeiras | miércoles 11 de marzo | 5.00 p. m.
  • Sporting Cristal vs U. Católica (Ecu) | miércoles 11 de marzo | 7.00 p. m.
  • Nacional vs Liga de Quito | jueves 12 de marzo | 5.00 p. m.
  • Santiago Wanderers vs Belgrano | jueves 12 de marzo | 7.00 p. m.

Fecha 3

  • Estudiantes de Mérida vs Bolívar | viernes 13 de marzo | 5.00 p. m.
  • Flamengo vs Independiente Medellín | viernes 13 de marzo | 7.00 p. m.
  • Palmeiras vs Sporting Cristal | sábado 14 de marzo | 4.30 p. m.
  • U. Católica (Ecu) vs Olimpia | sábado 14 de marzo | 6.30 p. m.
  • Liga de Quito vs Santiago Wanderers | domingo 15 de marzo | 5.00 p. m.
  • Belgrano vs Nacional | domingo 15 de marzo | 7.00 p. m.

lr.pe

¿Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores sub-20?

En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión del torneo estará a cargo de DSports por cable y PlutoTV en streaming. Para Bolivia y Paraguay se podrá ver por el canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores.

