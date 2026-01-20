HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tormentas golpean el sur de Italia: localidades se inundan y reportan olas de hasta 10 metros

Las autoridades en Italia mantienen cerradas varias instalaciones públicas y aconsejan a la ciudadanía evitar acercarse a zonas vulnerables. Además, se ha registrado una disminución en las temperaturas máximas.

Localidades de la isla italiana Sicilia reportan olas de hasta 10 metros a raíz de tormentas en el Mediterráneo.
Localidades de la isla italiana Sicilia reportan olas de hasta 10 metros a raíz de tormentas en el Mediterráneo. | Foto: composición LR

Un potente ciclón impactó el centro del Mediterráneo, lo que generó este martes situaciones caóticas en diversas áreas costeras al sur de Italia, con énfasis en Sicilia. Las autoridades emitieron alertas rojas debido a los vientos intensos, lluvias torrenciales y oleajes peligrosos, lo que llevó a la evacuación de al menos 190 personas en la región.

Los usuarios de redes sociales capturaron el instante en que una ola golpeó el puerto de Lipari, una popular isla turística situada frente a la costa siciliana. El fenómeno natural provocó inundaciones en las calles en cuestión de segundos y generó un fuerte movimiento en las embarcaciones atracadas en la marina. El oleaje logró sobrepasar las defensas de la localidad y alcanzó áreas bajas del centro urbano.

Ciclón pone en estado de alerta el sur de Italia

El ciclón Harry, reconocido por los servicios meteorológicos, ha provocado ráfagas de viento que alcanzan los 120 kilómetros por hora y olas de hasta nueve metros de altura. El evento atmosférico ha ocasionado inundaciones en las zonas costeras y ha incrementado el riesgo de crecidas repentinas.

Además, una de las intervenciones más críticas por parte de las autoridades se realizó en Giampilieri Marina, cerca de Mesina, donde 32 personas de un centro asistencial situado frente al mar fueron reubicadas en lugares seguros, que incluye residencias de familiares y edificios municipales.

Los intensos vientos también causaron desvíos y la cancelación de vuelos en el aeropuerto Falcone Borsellino de Palermo, lo que impidió que varias aeronaves aterrizaran durante la noche. A pesar de que las operaciones se reanudaron de manera parcial el martes por la mañana, los pasajeros aún enfrentaron retrasos y más cancelaciones.

En Fondachello, próximo a Catania, un video capta el momento en que el mar invade una calle angosta, arrastrando un vehículo mientras espuma y escombros se desplazan hacia el interior. Incluso, tuvo un impacto en la isla de Malta, donde se registraron intensas granizadas y acumulaciones de hielo en las calles.

¿Qué se espera del ciclón Harry?

El meteorólogo italiano Tommaso Torrigiani señaló que el ciclón Harry continuará activo durante las próximas 24 a 48 horas. Posteriormente, se moverá hacia el este, momento en el cual comenzará a debilitarse. Sin embargo, el experto advirtió que no se anticipa una mejora inmediata en las condiciones climáticas.

Como resultado, las condiciones de lluvia persistirán en diversas regiones del territorio de la península. La costa jónica de Sicilia, que abarca desde Catania hasta Messina, ha sido declarada en alerta roja debido a un elevado riesgo de desbordamientos y lluvias intensas. Mientras tanto, el resto de la región enfrenta alertas naranjas y amarillas, lo que indica la posibilidad de tormentas eléctricas y marejadas ciclónicas.

