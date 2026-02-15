HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

UE asegura que Rusia atraviesa su mayor debilidad desde el inicio de la guerra con Ucrania: "Están rotos"

Kaja Kallas, representante del organismo en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó que el país dirigido por Vladimir Putin "no es una superpotencia".

La Unión Europea castiga a Rusia.
La Unión Europea castiga a Rusia.

La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, aseguró en una Conferencia de Seguridad de Múnich que Rusia "está rota" y que atraviesa su mayor debilidad desde el inicio de la guerra contra Ucrania, poniendo en duda, además, su intención de poner fin al conflicto que lleva más de 4 años.

"Su economía está hecha pedazos, desconectada de los mercados energéticos europeos, y sus propios ciudadanos están huyendo", afirmó Kallas, quien añadió que, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas rusas, apenas han logrado avances estratégicos en relación con sus objetivos, como la obtención del territorio de Donbás.

Finalmente, la funcionaria señaló que el mayor riesgo actual radica en que Rusia "gane más en la mesa de negociaciones" con Estados Unidos y Ucrania que en el campo de batalla.

lr.pe

Ataques mutuos

En medio del pronunciamiento de la UE, Rusia y Ucrania continúan llevando a cabo ofensivas militares. Este domingo, el ejército de Volodímir Zelenski ejecutó un ataque contra una terminal petrolera en el sur de Rusia. Previamente, funcionarios del Kremlin aseguraron que drones enemigos provocaron incendios en la región de Krasnodar.

Por su parte, Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor ruso, aseguró durante una visita a sus tropas que sus fuerzas habían tomado una decena de aldeas en Ucrania en febrero. Este movimiento fue confirmado por el Ministerio de Defensa el domingo.

Según las Naciones Unidas, desde el inicio de la guerra se han verificado alrededor de 15.000 muertes civiles, aunque advierten que la cifra real es significativamente mayor. Solo en 2025, la ONU registró más de 2.500 víctimas fatales.

lr.pe

30.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania

El pasado 12 de febrero, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se reunió con los ministros de Defensa de países como Reino Unido, Ucrania y Alemania, reafirmando su compromiso de apoyar a Kiev con millones de dólares para rearmarse, con un monto de 30.000 millones de euros en ayuda militar.

En 2025, el grupo encargado de recaudar fondos para el país de Zelenski logró reunir 38.000 millones de euros. La iniciativa se conoce como 'Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL)'.

