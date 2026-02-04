HOYSuscripcion LR Focus

Política

Estados Unidos oficializa a Perú como aliado principal no miembro de la OTAN

Esta relación otorga al Gobierno de José Jerí un posicionamiento geopolítico favorable a la administración de Trump, sin asumir responsabilidades de defensa mutua propios de la Alianza Atlántica.

Perú fue oficializado como aliado estratégico fuera de la OTAN | Composición: Jazmin Ceras / Foto: LR.
Estados Unidos oficializó al Perú como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta decisión implica una relación especial de cooperación militar y estratégica con Estados Unidos y, a su vez, un gesto de posicionamiento geopolítico del Gobierno de José Jerí a favor de la administración norteamericana liderada por Donald Trump.

A diferencia de los Estados miembros, el Perú no tendrá que asumir las mismas responsabilidades que estos mantienen dentro de la Alianza Atlántica. Por ende, el país no está obligado a cumplir con el principio de defensa mutua entre los miembros y, del mismo modo, Estados Unidos no tendría por qué intervenir militarmente en caso de que el Perú sea atacado por otra nación.

La decisión fue gestionada como parte de la política exterior del Gobierno de José Jerí, conducida por el canciller Hugo de Zela. En diciembre pasado, de Zela y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, sostuvieron una reunión en Washington D. C. Tras el encuentro, el Gobierno estadounidense trasladó al Congreso del Perú su intención de que el país sea designado como aliado principal no miembro de la OTAN.

El canciller ha informado que el secretario de Estado de Estados Unidos ha sido invitado a visitar el Perú con motivo de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Se espera que su visita se dé a inicios del presente año.

