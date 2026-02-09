HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Perú y Unión Europea suscriben acuerdo de misión de observación electoral

La ceremonia se realizó en la sede de la Cancillería de cara a las Elecciones 2026. El evento contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; el embajador de la Unión Europea (UE), Jonathan Hatwell; la jefa del Reniec, Carmen Velarde; y el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Perú contará con una misión de observación en las elecciones 2026. Foto: Marco Cotrina/URPI-LR
Perú contará con una misión de observación en las elecciones 2026. Foto: Marco Cotrina/URPI-LR

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, y el embajador de la Unión Europea (UE), Jonathan Hatwell, firmaron este lunes 9 de febrero un convenio para el despliegue de una misión de observación electoral de cara a las Elecciones Generales 2026.

La ceremonia oficial se llevó a cabo en la sede de la Cancillería y contó con la participación de distintas autoridades peruanas. Entre ellas figura la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde; y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Durante su intervención en la sede de Torre Tagle, el diplomático europeo adelantó que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kalla, designó a Annalisa Corrado como jefa observadora de la misión. Según indicó Hatwell, la decisión se tomó la semana pasada en Bruselas, Bélgica.

Por otra parte, De Zela mencionó que los observadores internacionales presentarán un informe que consta de dos partes: la primera es sobre cómo se desarrollaron las elecciones y la segunda se refiere a las recomendaciones que se harían con la finalidad de mejorar en el proceso electoral.

"Nosotros creemos que tenemos un sistema electoral que funciona bien, pero siempre hay cosas que mejorar", expresó.

Asimismo, el canciller resaltó la labor del JNE y el Reniec en garantizar la seguridad y la transparencia de los comicios electorales. En esa misma línea, afirmó que el acuerdo ratifica el compromiso con la seguridad del voto de los ciudadanos peruanos.

Embajador de la Unión Europea brinda detalles del acuerdo con el Perú

En otro momento, Hatwell reveló que la firma del acuerdo se produjo luego de que, en julio del año pasado, las autoridades peruanas cursaran una invitación oficial a la observación internacional para que acuda al país en el marco de las Elecciones Generales 2026.

"Eso para nosotros es un principio fundamental: que nuestras misiones de observación electoral, que son respetadas en todo el mundo por su rigor e independencia, siempre se hacen bajo invitación del país", contó.

En esa misma línea, el diplomático dijo que el acuerdo se tomó lugar de cara a la asociación de largo plazo entre la UE y el Perú como socios estratégicos y de la democracia.

La firma del acuerdo entre Perú y la Unión Europea. Foto: Marco Cotrina/La República

La firma del acuerdo entre Perú y la Unión Europea. Foto: Marco Cotrina/La República

