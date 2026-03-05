Sporting Cristal - Alianza Atlético: día y hora del partido en el Alberto Gallardo por la fecha 6 de la Liga 1 2026

Sporting Cristal afronta un nuevo partido sábado 7 de marzo en la Liga 1 2026. El rival de celestes en esta jornada será Alianza Atlético. Los celestes están en la obligación de ganar este encuentro, sobre todo tras caer la fecha pasada 2-1 en su visita a Sport Huancayo. En cuanto a la Copa Libertadores, ganaron a Carabobo 1-0 en Venezuela, dándoles la primera opción a clasificar a fase de grupos.

Por el lado del equipo de Sullana, llega a este encuentro luego de obtener su clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras vencer a Deportivo Garcilaso en Trujillo. Por el torneo local, igualaron sin goles, jugando de local ante ADT. Una estadística a favor de a favor de Alianza Atlético es que ha recibido apenas 2 goles en 5 partidos jugados, siendo una de las mejores defensas del campeonato.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Alianza Atlético?

El partido entre celestes y churres se dará este sábado 7 de marzo, en el Estadio Alberto Gallardo de Lima.

¿A qué hora juega Sporting Cristal contra Alianza Atlético?

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético arrancará desde las 3.30 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal contra Alianza Atlético?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que el de todos los los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable (Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

¿Cómo llega Sporting Cristal contra Alianza Atlético?

Los celestes llegan a este encuentro tras caer 2-1 en su visita a Sport Huancayo. Para este duelo, el técnico Paulo Autuori podría usar una alineación mixta, considerando que deben jugar el partido de vuelta ante Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores.