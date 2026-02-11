HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Zelenski planea realizar elecciones en Ucrania y un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia, según Financial Times

En el marco de las negociaciones para llegar a un alto al fuego, el presidente ucraniano estaría planificando que los comicios presidenciales se den en mayo de 2026.

En 2019, Volodímir Zelenski ganó las elecciones en Ucrania, en segunda vuelta, con el 73,22% del total de votos.
En 2019, Volodímir Zelenski ganó las elecciones en Ucrania, en segunda vuelta, con el 73,22% del total de votos. | AFP | Petras Malukas

De acuerdo con la exclusiva publicada por Financial Times, conocido medio británico dedicado al comercio, política y economía, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, estaría planeando llevar a cabo elecciones presidenciales en el país europeo tras la presión ejercida por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según la información, esta medida se llevaría a cabo debido a los intereses que tiene el líder republicano para que el conflicto con Rusia cese antes de la primavera; es decir, previo a las elecciones parlamentarias de mitad de Gobierno.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Estados Unidos impulsa un nuevo pacto nuclear con Rusia y China ante el riesgo de una carrera armamentista

lr.pe

¿Qué se sabe de las elecciones en Ucrania?

Kiev entraría próximamente en una nueva etapa electoral para elegir a un nuevo presidente, proceso que se vio retrasado desde marzo de 2024, cuando se debieron desarrollar estos comicios, debido a la alta tensión y el conflicto armado que despegó tras la invasión rusa en territorio ucraniano.

Financial Times reveló que la fecha que se tiene prevista, por insistencia de Trump, sería antes del 15 de mayo de 2026, mientras que, para medio año, se espera que se ponga fin al conflicto. "Dicen que quieren tener todo listo para junio… para que la guerra termine... Quieren tener un calendario claro", afirmó el mandatario europeo en una conferencia de prensa.

Según confirmaron al medio funcionarios ucranianos y occidentales y personas familiarizadas con el tema, cuando se llegue a un acuerdo con el plan de paz entre Rusia y Ucrania, con mediación de EE. UU., se desarrollaría también un referéndum para que la población vote y opine si están de acuerdo con lo planteado.

Personal involucrado con este plan, consultados por FT, afirman que Zelenski podría anunciar el cronograma electoral y del referéndum el próximo 24 de febrero, en las conmemoraciones por el cuarto aniversario de la invasión rusa.

Peligro electoral

Fuentes citadas por el medio británico afirman que, de llevarse a cabo unos comicios en el país sin haber culminado la guerra con Rusia, esta podía estar en peligro y a la vista de una serie de atentados con drones y misiles teledirigidos.

"Si lo hacemos mal… si nos precipitamos, dañaremos enormemente la calidad y la integridad futura de nuestro proceso democrático... Y será considerado ilegítimo", explicó Olha Aivazovska, presidenta de la junta directiva de OPORA.

Luego de revelarse la información sobre los planes de un proceso electoral en el país, la Oficina del Presidente ucraniano, en respuesta a Financial Times, afirmó que "mientras no haya seguridad, no habrá anuncios" con respecto a los comicios.

PUEDES VER: Trump quiere un nuevo tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia "en lugar de extender Nuevo START"

lr.pe

Posible reelección

Una de las posturas sostenidas y que no se descarta, pues no se prohibe en su ley electoral, es el posible intento del actual mandatario para renovar su cargo y permanecer en el mando por otros cinco años. "Los ucranianos tienen la dura idea de que todo esto debe combinarse con la reelección de Zelenski", afirmó un funcionario occidental relacionado con el asunto a la editorial.

Sin embargo, tras las acciones realizadas desde que inició la guerra con Moscú, además de los escándalos de corrupción dentro de su círculo cercano y su papel dentro de la comitiva para lograr un alto al fuego en Europa oriental, su posible reelección correría riesgo.

En diversas ocasiones, el líder de la resistencia ucraniana argumentó que es "imposible" celebrar unas elecciones en el país, mientras siga rigiendo la ley marcial —prohibición temporal de derechos y procesos democráticos—, que millones de connacionales estén desplazados y que al menos el 20% del país esté bajo ocupación de Rusia.

Notas relacionadas
Estados Unidos impulsa un nuevo pacto nuclear con Rusia y China ante el riesgo de una carrera armamentista

Estados Unidos impulsa un nuevo pacto nuclear con Rusia y China ante el riesgo de una carrera armamentista

LEER MÁS
Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

LEER MÁS
Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 25 heridos

Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 25 heridos

LEER MÁS
Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Piura promueve cultura de respeto con charla sobre hostigamiento sexual laboral

Miguel Trauco habría sido ofrecido al fútbol brasileño tras salida de Alianza Lima: "Lo evalúan"

Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

Mundo

País de América Latina sufre fuertes sequías y pone en riesgo futuras ventas de un cultivo muy deseado por China

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Irán acepta someterse a “inspecciones” para demostrar que su programa nuclear es pacífico en medio de las negociaciones con EE. UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025