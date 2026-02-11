Zelenski planea realizar elecciones en Ucrania y un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia, según Financial Times

En 2019, Volodímir Zelenski ganó las elecciones en Ucrania, en segunda vuelta, con el 73,22% del total de votos. | AFP | Petras Malukas

De acuerdo con la exclusiva publicada por Financial Times, conocido medio británico dedicado al comercio, política y economía, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, estaría planeando llevar a cabo elecciones presidenciales en el país europeo tras la presión ejercida por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según la información, esta medida se llevaría a cabo debido a los intereses que tiene el líder republicano para que el conflicto con Rusia cese antes de la primavera; es decir, previo a las elecciones parlamentarias de mitad de Gobierno.

¿Qué se sabe de las elecciones en Ucrania?

Kiev entraría próximamente en una nueva etapa electoral para elegir a un nuevo presidente, proceso que se vio retrasado desde marzo de 2024, cuando se debieron desarrollar estos comicios, debido a la alta tensión y el conflicto armado que despegó tras la invasión rusa en territorio ucraniano.

Financial Times reveló que la fecha que se tiene prevista, por insistencia de Trump, sería antes del 15 de mayo de 2026, mientras que, para medio año, se espera que se ponga fin al conflicto. "Dicen que quieren tener todo listo para junio… para que la guerra termine... Quieren tener un calendario claro", afirmó el mandatario europeo en una conferencia de prensa.

Según confirmaron al medio funcionarios ucranianos y occidentales y personas familiarizadas con el tema, cuando se llegue a un acuerdo con el plan de paz entre Rusia y Ucrania, con mediación de EE. UU., se desarrollaría también un referéndum para que la población vote y opine si están de acuerdo con lo planteado.

Personal involucrado con este plan, consultados por FT, afirman que Zelenski podría anunciar el cronograma electoral y del referéndum el próximo 24 de febrero, en las conmemoraciones por el cuarto aniversario de la invasión rusa.

Peligro electoral

Fuentes citadas por el medio británico afirman que, de llevarse a cabo unos comicios en el país sin haber culminado la guerra con Rusia, esta podía estar en peligro y a la vista de una serie de atentados con drones y misiles teledirigidos.

"Si lo hacemos mal… si nos precipitamos, dañaremos enormemente la calidad y la integridad futura de nuestro proceso democrático... Y será considerado ilegítimo", explicó Olha Aivazovska, presidenta de la junta directiva de OPORA.

Luego de revelarse la información sobre los planes de un proceso electoral en el país, la Oficina del Presidente ucraniano, en respuesta a Financial Times, afirmó que "mientras no haya seguridad, no habrá anuncios" con respecto a los comicios.

Posible reelección

Una de las posturas sostenidas y que no se descarta, pues no se prohibe en su ley electoral, es el posible intento del actual mandatario para renovar su cargo y permanecer en el mando por otros cinco años. "Los ucranianos tienen la dura idea de que todo esto debe combinarse con la reelección de Zelenski", afirmó un funcionario occidental relacionado con el asunto a la editorial.

Sin embargo, tras las acciones realizadas desde que inició la guerra con Moscú, además de los escándalos de corrupción dentro de su círculo cercano y su papel dentro de la comitiva para lograr un alto al fuego en Europa oriental, su posible reelección correría riesgo.

En diversas ocasiones, el líder de la resistencia ucraniana argumentó que es "imposible" celebrar unas elecciones en el país, mientras siga rigiendo la ley marcial —prohibición temporal de derechos y procesos democráticos—, que millones de connacionales estén desplazados y que al menos el 20% del país esté bajo ocupación de Rusia.