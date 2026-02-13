Argentina avanza hacia la ratificación del Acuerdo Mercosur-UE tras el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados

La medida cuenta con amplio respaldo político, aunque enfrenta críticas de la oposición sobre su impacto en la industria y el empleo. | Foto: AFP

Argentina quedó a un paso de convertirse en el primer país en ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el texto por amplia mayoría. Con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, el proyecto avanzó al Senado, donde se definirá su aprobación definitiva.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción tras 25 años de negociaciones, contempla la eliminación gradual de aranceles para el 92% del comercio bilateral entre ambos bloques, que reúnen a 31 países y cerca de 720 millones de personas. De concretarse el aval legislativo antes de fin de mes, el país gobernado por Javier Milei quedará lista para aplicar el acuerdo si la UE decide activarlo de forma provisional mientras el Tribunal Europeo revisa su legalidad.

Amplio respaldo político y críticas de la oposición

El oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados defendieron el acuerdo como una política de Estado sostenida durante dos décadas por gobiernos de distintos signos políticos. Incluso sectores de la oposición peronista acompañaron la iniciativa. “Argentina eligió la apertura, la competencia, la integración al mundo”, afirmó la diputada Juliana Santillán durante el cierre del debate, al sostener que el aislamiento no garantiza desarrollo sostenido.

Sin embargo, legisladores de izquierda y del kirchnerismo cuestionaron el tratamiento acelerado del proyecto y advirtieron que podría profundizar la primarización de la economía. La diputada Florencia Carignano calificó el acuerdo como “una estocada a la industria argentina” y alertó sobre el impacto en el empleo, en un contexto marcado por la caída del consumo interno y la pérdida de puestos de trabajo bajo la gestión del presidente Milei.

Impacto económico y definición en el frente europeo

Desde el Mercosur, el sector agropecuario aparece como uno de los principales beneficiados, con expectativas de aumentar las exportaciones de soja, carne vacuna, azúcar, cítricos y biodiésel hacia Europa. También se prevén oportunidades para empresas mineras y energéticas vinculadas a recursos estratégicos para la transición energética. A su vez, la reducción de aranceles permitiría importar maquinaria e insumos europeos a menor costo.

En contrapartida, el sector industrial argentino observa con preocupación el aumento de importaciones europeas de maquinaria pesada, vehículos y productos químicos y farmacéuticos. Aunque la rebaja arancelaria será gradual, opositores reclaman medidas de acompañamiento para las pymes.

Tras la eventual ratificación por parte de Argentina y los demás miembros del Mercosur, la entrada en vigor dependerá de la decisión de la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó recientemente cláusulas de salvaguarda para proteger a sus agricultores ante posibles impactos negativos.