Política

Misión de observadores de la Unión Europea empezó sus actividades previas a las elecciones 2026

Más de 150 comisionados seguirán de cerca el desarrollo de los comicios generales del próximo 12 de abril. Se espera que, esta vez, el fujimorismo y sus aliados no denuncien fraude si los resultados no los benefician.

Se espera que, esta vez, el fujimorismo no denuncie un inexistente fraude.
Se espera que, esta vez, el fujimorismo no denuncie un inexistente fraude.

Tras llegar al Perú el último 26 de febrero, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) ha empezado sus actividades oficiales con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo de las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

Los diez analistas que integran el equipo central de la misión se han reunido esta semana con una serie de autoridades electorales e instituciones para conocer detalles importantes del proceso electoral.

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea precisó que contará con 150 observadores que permanecerán en el país hasta la finalización de los comicios generales, incluida la posible segunda vuelta presidencial de junio próximo.

De esta manera, en marzo, además de los diez analistas, llegarán 50 observadores de largo plazo que se desplegarán en diferentes regiones y 50 de corto plazo que arribarán días antes de las elecciones; al igual que una delegación del Parlamento Europeo y diplomáticos de los estados miembros acreditados en el Perú.

Según la MOE, la metodología de la UE establece que la misión no se pronuncia sobre los resultados de los comicios, sino que evalúa técnicamente todo el proceso. “Tras la jornada de votación, se presentará una declaración preliminar en conferencia de prensa en Lima. El informe final será entregado al Gobierno, entes electorales, partidos políticos y sociedad civil”, respondió.

Agregó que, desde el 2000, la Unión Europea ha sido invitada a observar más de 200 elecciones en más de 75 países del mundo. En el Perú, la última vez que cumplió esta función fue en el 2020.

Reuniones con autoridades

Esta semana, el equipo central de la misión se reunió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , Roberto Burneo, y con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, para conocer los detalles de la preparación de los comicios generales.

Los miembros de la MOE de la Unión Europea hicieron lo mismo con los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes compartieron información sobre el proyecto de asistencia técnica brindada a los organismos de administración electoral.

Además de ello, tuvieron un encuentro con Transparencia Perú para conocer el proyecto de observación electoral. Asimismo, el jefe adjunto de la misión, Alexander Gray, se reunió con representantes de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, se conoció que el próximo domingo 15 de marzo llegará a Perú la jefa de dicha misión, la miembro italiana del Parlamento Europeo Annalisa Corrado.

 "Es un privilegio dirigir la Misión de Observación Electoral en Perú, una responsabilidad que desempeñaré con gran cuidado y respeto. Las próximas elecciones tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática en el Perú", precisó Corrado tras confirmarse su designación.

Un detalle importante es que, pese a que hubo observadores internacionales, en las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori denunció un inexistente fraude tras perder en segunda vuelta contra Pedro Castillo. El cuento del fraude fue repetido también por el hoy candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

