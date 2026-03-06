HOYSuscripcion LR Focus

Christian Domínguez rompe en llanto en su mensaje de despedida por último programa de 'Préndete': "Aquí pude replantear mi vida"

Christian Domínguez se emocionó durante el último programa de 'Préndete' y agradeció al equipo por apoyarlo en uno de los momentos más difíciles de su vida tras el escándalo mediático que marcó su carrera.

Christian Domínguez tuvo una emotiva despedida del programa que duró más de 3 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook
Christian Domínguez tuvo una emotiva despedida del programa que duró más de 3 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook

Christian Domínguez protagonizó uno de los momentos más emotivos del último programa de 'Préndete', emitido el viernes 6 de marzo por Panamericana Televisión. El cantante y conductor no pudo contener las lágrimas al despedirse del espacio matutino que, según reveló, fue clave para afrontar una de las etapas más complicadas de su vida personal.

Durante su mensaje final en el set, Domínguez recordó que su regreso a la televisión ocurrió poco después del escándalo conocido como el ampay del ‘carro-rana’, situación que derivó en el fin de su relación con Pamela Franco y que acaparó titulares en la prensa de espectáculos.

Christian Domínguez llora por 'Préndete'

Visiblemente conmovido, el cantante de ‘Gran orquesta internacional’ dedicó palabras de agradecimiento al equipo de producción y a sus compañeros de conducción, quienes lo acompañaron durante su paso por 'Préndete'. El artista aseguró que el programa le permitió reflexionar sobre su vida personal y enfrentar las consecuencias mediáticas del escándalo.

“Yo quiero agradecerles porque fue el lugar donde pude sentarme y replantear mi vida y replantear muchas cosas. Quizá si no hubiera sido por 'Préndete', hubiera sido mucho más complicado”, expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional con lágrimas en los ojos.

El artista también destacó el respaldo que recibió dentro del programa en un momento de fuerte exposición mediática. “Me dieron un buen abrazo, un buen aliento y gracias, ustedes saben a qué me refiero. Estoy contento de haberlos conocido”, añadió Christian Domínguez durante su despedida del último programa de 'Préndete'.

Finalmente, el conductor confesó que el cierre del proyecto le genera nostalgia, ya que asegura desarrollar vínculos emocionales con cada espacio donde trabaja. “Yo de por sí lloro cuando me voy de un lugar a otro, pero hay un cariño especial con la gente que estuvo en ese momento”, comentó.

'Préndete' anuncia su última programa

El fin del espacio televisivo fue anunciado en vivo por sus conductores Christian Domínguez, Karla Tarazona, Rocío Miranda y Kurt Villavicencio. El último programa de 'Préndete' marcó el cierre de un ciclo que se mantuvo durante más de tres años en la programación matutina de Panamericana Televisión.

El formato se caracterizaba por abordar temas de espectáculos y actualidad con un estilo cercano entre sus presentadores. Sin embargo, el programa enfrentó dificultades en su rendimiento de audiencia. Según reportes de Kantar Ibope Media, el rating del espacio no logró consolidarse en los últimos meses.

Durante la transmisión final, Karla Tarazona explicó que el cierre del programa no significa el alejamiento definitivo de sus conductores del canal, ya que varios de ellos continuarán participando en nuevos proyectos dentro de la misma televisora.

“En realidad no es una despedida, se cierra una etapa, pero se abren cosas nuevas. El canal está cambiando y se están renovando varias propuestas”, comentó la presentadora al referirse a los cambios en la programación.

