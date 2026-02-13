La presentación oficial de Kim Ju-ae ante el mundo ocurrió en noviembre de 2022 cuando acompañó a su padre durante una prueba de misiles balísticos intercontinentales. | Composición LR/AFP

La presentación oficial de Kim Ju-ae ante el mundo ocurrió en noviembre de 2022 cuando acompañó a su padre durante una prueba de misiles balísticos intercontinentales. | Composición LR/AFP

El Servicio surcoreano de Inteligencia Nacional (NIS) reveló ante legisladores que el líder Kim Jong-un perfila a su hija adolescente, Kim Ju-ae, como su heredera política en Corea del Norte. Según la evaluación oficial, la joven de aproximadamente 13 años pasó de una etapa de preparación inicial a la "fase de ser designada internamente como sucesora". Este cambio de estatus se fundamenta en su constante protagonismo durante actos públicos oficiales, donde acompaña de cerca a su padre.

La presencia recurrente de la menor en eventos militares y diplomáticos constituye una señal deliberada sobre la continuidad de la dinastía hacia su cuarta generación. Este movimiento del régimen de Pyongyang resulta significativo, ya que representa una ruptura con la estructura patriarcal que ha caracterizado históricamente al liderazgo norcoreano. De este modo, los informes de expertos sugieren que la transición dinástica está en marcha bajo una estrategia de visibilidad cuidadosamente planificada.

La hija favorita que lideraría Corea del Norte

Se trata de la hija de Kim Jong‑un y Ri Sol‑ju, aunque el régimen mantiene en secreto su nombre y edad oficial, así como el reconocimiento de un hijo mayor que no habría sido reconocido ni expuesto a los medios, según el NIS, citado por la BBC. La existencia de la menor trascendió inicialmente en 2013 a través de Dennis Rodman. El exbaloncestista estadounidense afirmó tras un viaje a Pionyang que logró conocer a la familia y, según sus palabras, sostuvo a “su bebé Ju Ae”. De acuerdo a El País, es el único miembro conocido de la cuarta generación de la dinastía desde 1948.

La presentación oficial de la joven ante el mundo ocurrió en noviembre de 2022. En esa ocasión, acompañó a su padre durante una prueba de misiles balísticos intercontinentales, donde la prensa estatal difundió imágenes de ambos frente al armamento. Este evento dio inicio a una estrategia de comunicación enfocada en su presencia pública dentro de los eventos de máximo nivel político.

Entre 2023 y 2025, ella consolidó su imagen mediante su asistencia a desfiles nacionales y ceremonias oficiales. Un hito relevante fue su primer viaje internacional a Pekín en el pasado septiembre, donde presenció una parada militar junto al norcoreano. Estos actos sugieren que su equipo construye de forma meticulosa su posición dentro de la élite gobernante de la nación.

¿Cuándo iniciaría el régimen de Ju‑ae?

El NIS fundamenta su análisis en la constante presencia de Ju-ae en actos oficiales y en la posibilidad de que ella ya emita opiniones sobre asuntos estratégicos de Estado. Este comportamiento sugiere que su ascenso responde a un plan estructural y no a un gesto meramente simbólico. Por esta razón, la inteligencia surcoreana vigila de cerca si la joven recibe un cargo formal o un título específico durante el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores, lo cual marcaría un hito en la estructura de poder norcoreana.

A pesar de estas señales, su corta edad implica una demora en su acceso al control absoluto del régimen. Los expertos prevén un liderazgo bajo un esquema escalonado, donde ella asuma funciones interinas o de representación mientras completa su formación política. De este modo, según AP, la transición hacia el mando pleno ocurriría de forma gradual hasta cumplir 17 años y/o demostrar la experiencia necesaria para consolidar su autoridad.

La hermana de Jong-un que podría gobernar hasta 2030

Kim Yo-jong sería una de las figuras con mayor influencia política en Corea del Norte. Gracias a su desempeño en altos cargos dentro del Partido de los Trabajadores, la funcionaria coordina áreas estratégicas como la propaganda, la seguridad nacional y la política externa. Por esta razón, diversos analistas, citados por Sky News, la definen como un actor fundamental en la toma de decisiones del régimen, con capacidad de mando que trasciende su posición oficial.

Ante la posibilidad de una transición de poder hacia Ju‑ae, los expertos consideran que ella desempeñaría un papel crucial. Su experiencia la posiciona como posible líder interina o tutora política mientras la heredera adquiere la madurez necesaria para gobernar, aproximadamente en 2030, cuando cumple la mayoría de edad.

Línea de tiempo clave de Kim Ju‑ae