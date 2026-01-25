HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     
Cine y series

Crimen y fútbol: la serie “Perros de Berlín”

Una serie policial alemana, “Perros de Berlín”, que la sigue rompiendo y en la que confluyen, sin hacer ruido, el entretenimiento y el discurso cultural. Atención a su director: Christian Alvart.

"Perros de Berlín". Imagen: Difusión.
"Perros de Berlín". Imagen: Difusión.

Ya viene imponiéndose un susurro en el imaginario de consumidores de series, una impresión que pronto pasará a las filas de lo incuestionable, que podemos resumir en una expresión del lugar común, pero no por ello menos legítima: qué gran serie alemana es Perros de Berlín (2018), que puede hallarse en la parrilla de Neftlix.

Pocas veces vienen de la mano el entretenimiento y la discusión cultural; en este sentido, el director y creador de la serie, Christian Alvart, consigue este propósito sin macular su proyecto con ánimos morales que más de una vez han dinamitado trabajos de potencial riqueza argumentativa.

Perros de Berlín se impone desde el saque sin ofrecer concesión: Orkan Erdem, la estrella de origen turco de la selección alemana de fútbol, es encontrado muerto en un barrio de clase obrera de Berlín, y para dorar más la situación, el acontecimiento sucede precisamente cuando el próximo partido a disputar es contra Turquía en el marco de las eliminatorias para el Mundial de fútbol. El policía Kurt Krimmer (Felix Krammer) encuentra por casualidad el cadáver de la estrella mientras sacaba a pasear al pequeño hijo de su amante. En lugar de reportar el hallazgo, Krimmer vislumbra el milagro que estaba esperando: la oportunidad de salir de una deuda que arrastra con una red de mafia de apuestas.

Fútbol y crimen. Alvart no pudo encontrar mejor fórmula para sustentar un trabajo que en su complejidad argumentativa no pierde jamás la tensión narrativa. Para este fin, se vale de otros personajes que dialogan con el andamiaje anímico/ético/moral de Krimmer, como Erol Birkan (Fahri Orgun), el policía bueno de origen turco, gay y ex leyenda rapera barrial. En este punto, Alvart nos presenta el primer conflicto, porque ambos policías son los encargados de desentrañar el caso del futbolista asesinado.

Christian Alvart. Foto: Jan Schwarzkamp.

Christian Alvart. Foto: Jan Schwarzkamp.

A estos dos personajes, los acompañan otros no menos interesantes, como la esposa de Krimer, Paula (Katarina Schuttler); la ex de Birkan y actual novia del líder de la mafia turca Raif Tarik-Amir, Kamila (Giannina Erfany Far); el jefe policial de Krimmer y Birkan, la amante de Krimer, el padre de Birkan que no acepta la homosexualidad de este, la mafia serbia de los Kovac, la oficial Petrovic (Alina Stiegler), el futbolista Raphael Bou´Penga, la madre y hermano de Krimmer, ambos de abierta identificación nazi; y los gerentes deportivos alemanes de fútbol que no conocen de formas cuando se trata de proteger sus intereses pecuniarios, son prácticamente la metáfora de lo que se dice y no se firma de los tejes y manejes de la industria futbolística.

Con este tazón de personajes, Perros de Berlín transita en medio de un escenario marcado por los conflictos políticos, raciales, económicos y deportivos. El fútbol aviva el dramatismo. Todos en Alemania, y en especial en Berlín, se preguntan quiénes están detrás de la muerte de la estrella Erdem. Bajo el afán especulativo, imposible que no sea verosímil por tratarse de fútbol y hay que ser una tremenda bestia para fallar en ello, Alvart ofrece un adictivo cruce de ambiciones, bajezas y venganzas. Sobre lo último, tengamos en cuenta las actitudes que tienen con Krimmer su esposa y también su amante, que literalmente lo destrozan en donde más le duele: el orgullo masculino.

Si Perros de Berlín es la exitosa serie que conocemos y que tiene a la fanaticada a la espera de una segunda temporada, obedece al principio del que es deudor Alvart. Alvart es un hacedor de historias y, como precisa el manual de la narratología, es también un orfebre en el diseño de sus personajes. Gracias a la interacción entre ellos (para tener en cuenta lo que harán Stiegler y Erfany Far en futuros roles) es que parten los desencuentros culturales y emocionales que habitan la serie y que la hacen inmarcesible en la memoria del espectador.

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Luciano Lamberti: “La literatura es un espacio de perturbación y de descubrimiento”

Luciano Lamberti: “La literatura es un espacio de perturbación y de descubrimiento”

LEER MÁS
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

LEER MÁS
Dragon Ball está de aniversario y aquí te mostramos los 12 mejores momentos de la serie

Dragon Ball está de aniversario y aquí te mostramos los 12 mejores momentos de la serie

LEER MÁS
Oscar 2019: ¡Bao consiguió la estatuilla dorada a 'Mejor Corto Animado!

Oscar 2019: ¡Bao consiguió la estatuilla dorada a 'Mejor Corto Animado!

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Cine y series

La reina del flow 3: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

Skyscraper Live en Netflix: a qué hora y dónde ver el evento en vivo donde un hombre que arriesgará su vida ante millones

Por qué “Bailando sobre hielo” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix: aquí te contamos todo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025