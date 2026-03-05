HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven de 19 años es hallado sin vida en playa de Lambayeque: familia pide que se investigue a la pareja

El joven fue encontrado por pescadores en la playa Naylamp. Sus familiares aseguran que la relación con su pareja era conflictiva.

Padre del fallecido pide que se investigue a la pareja de su hijo
Padre del fallecido pide que se investigue a la pareja de su hijo

Luego de que el cuerpo de un joven hallado en la playa Naylamp, en Lambayeque, fuera ingresado a la morgue el último miércoles 4 de marzo, este fue identificado como Isaac González Chumbe (19). Sus familiares pidieron a las autoridades investigar la muerte, pues no creen que se trate de un accidente.

Sospechan de la pareja del joven

Desde el exterior de la sede de Medicina Legal de Chiclayo, Oswaldo González, padre del fallecido, señaló que su hijo trabajaba desde hacía un tiempo en una ferretería de la localidad, donde inició una relación sentimental con la dueña del negocio. El progenitor indicó que no se trataba de un vínculo armonioso; por el contrario, Isaac le contó que la relación era tormentosa.

"La última vez que hablé con él me dijo 'Papá, tengo problemas, ando peleando con ella (su pareja)', por lo que le dije que regrese a casa. Después de eso ya no contestaba mis llamadas", manifestó Oswaldo González a los medios de comunicación.

En ese sentido, el padre pidió a la Policía Nacional investigar el caso, pues considera sospechoso que la actual pareja no haya preguntado por su hijo ni se haya acercado a la morgue. "Yo ni siquiera la conozco (a la señora), pero, al menos, debió avisar si Isaac estaba desaparecido", agregó.

Hallado por pescadores

Como se informó previamente, el cuerpo de González Chumbe fue encontrado la mañana del miércoles por pescadores, tendido boca arriba en la arena, con el torso desnudo, pero con pantalón y zapatillas. Además, presentaba una gran herida en la cabeza, a la altura del ojo derecho. No se hallaron su teléfono celular, billetera ni documentación.

