Sociedad

Cae banda que falsificaba dólares con US$ 3,6 millones falsos en San Juan de Miraflores: operaban en América Latina e incluso Alemania

El operativo permitió la captura de tres individuos asociados a la organización, quienes producían y distribuían moneda extranjera falsa desde un inmueble en San Juan de Miraflores.

Cae banda que falsificaba dólares con US$ 3,6 millones falsos en San Juan de Miraflores: operaban en América Latina e incluso Alemania
Cae banda que falsificaba dólares con US$ 3,6 millones falsos en San Juan de Miraflores: operaban en América Latina e incluso Alemania | Foto: PNP.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una banda criminal dedicada a la falsificación de dólares tras un operativo realizado en el distrito de San Juan de Miraflores, donde se incautó 31 muestras de billetes falsificados, cada una con alrededor de 1.600 pliegos. Tras realizar el cálculo, las autoridades determinaron que sumaban US$ 3,6 millones en billetes falsos.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble intervenido funcionaba como un centro de elaboración y acondicionamiento de moneda extranjera falsa, desde donde la organización habría planeado su distribución.

Con el cargamento, los oficiales intervinieron a alias ‘Chalaco’, ‘Máquina’ y ‘Chato’, quienes adquirían insumos como papel y tinta para luego usar maquinaria especializada con la que imprimían, adulteraban y finalmente “maquillaban” los billetes falsificados.

Detenidos registran salidas fuera del país. Foto: Panamericana.

Detenidos registran salidas fuera del país. Foto: Panamericana.

Detenidos podrían recibir 15 años de prisión

El mayor PNP Víctor Chafloque, integrante de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, informó que la operación se ejecutó luego de días de labor de inteligencia. Además, detalló que los detenidos registran movimientos migratorios a países como Chile, Argentina, México e incluso Alemania.

“Se logró ubicar el centro de operaciones de esta banda criminal dedicada a la adulteración de moneda extranjera, específicamente billetes de 50 y 100 dólares”, agregó.

Durante la intervención, los agentes también decomisaron un arma de fuego —que uno de los sujetos intentó arrojar a un inmueble contiguo—, y 15 teléfonos celulares, varios de ellos reportados como robados.

“La pena por este delito oscila entre los 8 y 15 años de prisión, pero se agrava por tratarse de una organización criminal”, detalló.

En ese sentido, las autoridades trabajan en colaboración con organismos internacionales para determinar el alcance de la red y la responsabilidad individual de cada individuo.

Chafloque sostuvo que las investigaciones continúan para esclarecer si la banda criminal está inmersa en otros delitos, así como si mantenía conexiones con otras redes de falsificación dentro o fuera del Perú.

