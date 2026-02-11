La OTAN lanza misión Arctic Sentry para reforzar la defensa en el Ártico ante amenazas de Rusia y China

La OTAN lanza la misión Arctic Sentry para reforzar su presencia en el Ártico, en respuesta a la creciente actividad rusa y el interés estratégico de China en la región. | Foto: AFP

La OTAN anunció el lanzamiento de la misión Arctic Sentry (Centinela del Ártico), una nueva iniciativa destinada a reforzar la presencia y coordinación militar, en medio del aumento de la actividad rusa y el creciente interés estratégico de China en la región. El despliegue busca fortalecer la seguridad en una de las zonas más sensibles desde el punto de vista geopolítico en el último año.

La misión surge tras las tensiones internas provocadas por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había expresado su interés en que Washington tomara control de Groenlandia por razones de seguridad. Finalmente, el republicano y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alcanzaron en Davos un acuerdo para que la coalición asuma un rol más activo en la defensa del territorio.

Coordinación militar en Groenlandia y el Alto Norte

Según la Alianza Atlántica, Arctic Sentry coordinará las actividades militares ya existentes de los países aliados en la región, incluyendo ejercicios liderados por Noruega y Dinamarca, como las maniobras en el enclave. Por ahora, no se ha confirmado si la misión implicará el despliegue de nuevas capacidades militares permanentes en el Ártico.

El comandante supremo para Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, afirmó que la operación busca proteger a los miembros del bloque y garantizar la estabilidad en una zona de alta importancia estratégica. “Aprovecharemos la fuerza conjunta de la OTAN para asegurar que el Ártico y el Alto Norte permanezcan seguros”, señaló.

Participación del Reino Unido y aliados europeos

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, anunció que las fuerzas británicas desempeñarán un papel clave en la misión militar. Además, la Fuerza Expedicionaria Conjunta —integrada por países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Suecia— realizará importantes ejercicios militares en Islandia, el Estrecho Danés y Noruega en septiembre, con el despliegue de cientos de efectivos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para consolidar la presencia aliada en el norte de Europa y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de conflicto en la región ártica.

Rusia lanza seria advertencia

Rusia reaccionó con advertencias ante el fortalecimiento de la presencia militar occidental en Groenlandia. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú responderá con medidas “técnico-militares” si detecta una militarización de la isla que represente una amenaza directa para su seguridad.

La decisión del bloque regional se produce en un contexto de creciente rivalidad estratégica en el Ártico, donde el deshielo, las rutas marítimas emergentes y los recursos naturales han convertido a la región en un nuevo foco de competencia entre potencias globales.