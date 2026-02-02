La OTAN excluye a Estados Unidos y realiza ejercicios militares en el mar Báltico con Francia, Alemania, España y otros países socios

La OTAN excluye a Estados Unidos y realiza ejercicios militares en el mar Báltico con 11 países. | Composición LR

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) inició el mayor ejercicio militar en el mar Báltico, un cuerpo de agua rodeado por naciones como Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca.

Las operaciones de la OTAN contarán con el despliegue de 10.000 soldados de once países. Sin embargo, la alianza excluyó a Estados Unidos de la misión denominada Steadfast Dart 2026, que se extenderá hasta el 20 de febrero de 2026.

El operativo Steadfast Dart 2026 se realizará sin la participación de Estados Unidos. Estos ejercicios militares de la OTAN se desarrollan en medio de la creciente tensión interna por las recientes advertencias de Washington sobre Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que rechaza los planes de anexión de Donald Trump.

Durante el operativo Steadfast Dart 2026, se ensayará el despliegue rápido de las Fuerzas de Reacción Aliada y se demostrará la capacidad de la OTAN para reforzar cualquier territorio aliado en el momento oportuno.

Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos genera inquietud. La medida se atribuye principalmente a la rotación regular de fuerzas, aunque coincide con un aumento de fricciones debido a la disputa sobre Groenlandia.

¿Cuáles son los países que participarán en la Steadfast Dart 2026 de la OTAN?

El Comando de Fuerza Conjunta Brunssum, con sede en Países Bajos, se encargará de planificar y supervisar las actividades que se desarrollarán durante la Steadfast Dart 2026 de la OTAN. Los ejercicios militares reunirán fuerzas de once países: Bulgaria, República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, España, Turquía, Bélgica, Francia y Reino Unido.

Incluso habrá cerca de 2.000 marineros, aviadores e infantes de marina que ejecutarán misiones anfibias, patrullas de reconocimiento y operaciones conjuntas con medios aéreos y submarinos.

España asumirá el mando de las operaciones marítimas a través del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad y liderará la coordinación de 15 buques, como las fragatas 'Cristóbal Colón' y 'Almirante Juan de Borbón'. En las operaciones también se incluirán unidades navales turcas, como el portaaviones 'Anadolu' y las fragatas 'Estambul' y 'Oruçreis'.

Para justificar la ausencia de Estados Unidos, la OTAN explicó que los países miembros se rotan para participar en los operativos. Además, la alianza señaló que las maniobras mantienen un carácter defensivo, transparente y ajustado a las obligaciones internacionales.