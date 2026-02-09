Ghislaine Maxwell, exsocialité británica y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La citación estaba relacionada con la investigación sobre las actividades del fallecido delincuente sexual y sus conexiones con figuras políticas y empresariales de alto perfil.

Maxwell declaró que solo estaría dispuesta a hablar si el presidente Donald Trump le concede un indulto. La comparecencia se realizó de forma virtual desde la prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas, donde cumple su sentencia.

¿Qué es la Quinta Enmienda y por qué Maxwell se invocó a esa resolución?

Durante la comparecencia, Maxwell invocó la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a no autoincriminarse. Esta decisión fue anunciada por James Comer, presidente del comité: "Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta".

El funcionario agregó que la negativa de Maxwell resultaba "obviamente muy decepcionante", pues el comité tenía numerosas interrogantes sobre los delitos cometidos por ella y Epstein, así como sobre posibles co-cómplices. La postura de Maxwell se produjo en un panel liderado por republicanos que investiga cómo se manejó la información sobre los crímenes de Epstein y las conexiones con figuras poderosas.

¿Cuál es la condena que cumple Maxwell y por qué delito?

Ghislaine Maxwell cumple una sentencia de 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de menores. Su condena se dio en el marco de una investigación que también examinó el historial criminal del famoso pederasta, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por delitos de tráfico sexual de menores.

Epstein había sido condenado previamente en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Tras su liberación en 2009, sus relaciones con personas poderosas del ámbito político y empresarial generaron controversia y tensión a nivel internacional. Maxwell permanece en una prisión de mínima seguridad en Texas y su declaración ante el Congreso se realizó de manera virtual.

¿Qué dijo el abogado de Maxwell sobre la posibilidad de que Trump le conceda clemencia?

David Markus, abogado de Maxwell, señaló que su cliente está dispuesta a hablar con "total franqueza y honestidad" únicamente si el presidente Trump le concede clemencia. En un comunicado, indicó: "Solo la señora Maxwell puede ofrecer la versión completa de los hechos. A algunos no les gustará lo que oigan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito".

Markus añadió que el público tiene derecho a conocer la explicación que Maxwell podría ofrecer sobre los vínculos de Epstein con figuras influyentes. La declaración del abogado se produjo durante la comparecencia virtual, que marca un episodio político relevante en el caso Epstein. Hasta ahora, Trump no ha descartado la posibilidad de otorgarle un indulto o conmutación de pena.