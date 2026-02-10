HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, explicará por qué Trump es inocente a cambio de indulto, según abogado

La condenada se acoge a la Quinta Enmienda para no autoincriminarse en su testimonio ante el Comité de Supervisión. A través de su abogado David Oscar Markus, aseguró que hablará solo si recibe un indulto del presidente.

La condenada, quien fue cómplice y colaboradora de Epstein, se acogió a la Quinta Enmienda durante su comparecencia. Foto: Axios.
La condenada, quien fue cómplice y colaboradora de Epstein, se acogió a la Quinta Enmienda durante su comparecencia. Foto: Axios.

El abogado de Ghislaine Maxwell, David Oscar Markus, aseguró que su defendida está dispuesta a "hablar con total honestidad" sobre la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, pero solo si el presidente le concede el indulto. En un mensaje en X, destacó que ella es la única persona capaz de ofrecer el relato completo que podría revelar que el republicano y el expresidente Bill Clinton son inocentes.

La condenada, quien fue cómplice y colaboradora de Epstein, se acogió a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para evitar autoincriminarse.

"Si este Comité y el público realmente desean escuchar la verdad sin filtros, existe un camino directo", afirmó Markus. Además, señaló que tiene una solicitud de hábeas corpus pendiente, alegando que la condena se basa en un juicio injusto.

La administración no descarta ni confirma un perdón

The Washington Post describe esta situación como una estrategia de presión pública a Trump. El diario resalta que, aunque el mandatario indicó que no está considerando un indulto para Maxwell, no cerró completamente la puerta a esa posibilidad. En noviembre, el líder estadounidense comentó a la prensa: "No lo he pensado en meses. Quizás ni siquiera lo he pensado. No hablo de eso. No lo descarto ni lo considero".

La postura del republicano sobre este asunto generó controversia, dividiendo su bancada en la Cámara de Representantes. Por su parte, el representante James Comer, presidente del comité, dijo que no considera que deba recibir ningún tipo de clemencia o inmunidad.

Implicancia de los presidentes

Las acusaciones contra ambas figuras de la política no están directamente relacionadas con los crímenes de Epstein, sino con su conexión personal con él. En el caso de Trump, se sabe que fue amigo y conocido durante varios años. El mandatario reconoció haber socializado con el magnate en el pasado, pero también aseguró que rompió la relación tras conocer las acusaciones de abuso.

Por su parte, Clinton admitió haber viajado en el avión privado del acusado en varias ocasiones, pero explicó que estos fueron parte de sus esfuerzos en proyectos de la Fundación Clinton, relacionados con la promoción de la salud global y la educación.

La única persona acusada

Maxwell fue condenada en 2021 por cargos federales, los cuales incluían conspiración para incitar a menores a viajar para participar en actos sexuales ilegales, participación en una conspiración para tráfico sexual y tráfico sexual de menores. La condena resultó en una sentencia de 20 años de prisión. Además, fue considerada la única persona acusada y condenada en relación con las actividades criminales de Jeffrey.

Tras esto, intentó apelar su veredicto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, en octubre del año pasado, el alto tribunal se negó a escuchar su caso, lo que significó que su pena quedó firme. Desde entonces, presentó una demanda separada para impugnar su fallo, aunque esa acción legal aún está pendiente de resolución.

