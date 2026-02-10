HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gustavo Petro denunció un presunto plan para asesinarlo mientras volaba en un helicóptero al norte de Colombia

De acuerdo con el mandatario colombiano, también sufrió un intento de saboteo con respecto a su reunión con Donald Trump en Estados Unidos.

En la conferencia, Gustavo Petro también denunció la desaparición de la senadora Aida Quilcué.
En la conferencia, Gustavo Petro también denunció la desaparición de la senadora Aida Quilcué. | AFP | Oliver Contreras

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes 10 de febrero de 2026, a través de una conferencia de prensa transmitida por la cuenta oficial del Gobierno, que escapó de un intento de asesinato días después de su encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Según narró el gobernante, se encontraba sobrevolando en un helicóptero el norte del país cafetalero, el cual no pudo aterrizar por temor a recibir disparos.

lr.pe

Petro se refugió en mar abierto

El líder de la izquierda en Colombia aseguró que el pasado lunes no pudo aterrizar en Córdoba, al norte del país, en el Caribe, debido a la amenaza de un posible atentado que habría tenido como fin acabar con la vida del mandatario. "Me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar", denunció.

En ese sentido, afirmó que se cambiará de domicilio en dos días, "no en brazos del amor", sino por las amenazas de muerte de las que, según expresa, viene siendo víctima.

"Cogimos mar abierto por cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar... escapándome de que me maten", enfatizó, acusando a una "nueva junta del narcotráfico" de ser la responsable de estos planes, sin descartar la posible participación de Iván Mordisco, el criminal más buscado de la región y dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con quien firmó un acuerdo de paz en 2016.

Esta manifestación pública ocurre a pocos meses de celebrarse las elecciones presidenciales, donde Petro no puede ser reelegido. En 2024, el representante de la izquierda colombiana denunció también un presunto atentado contra su vida, el cual le impidió asistir al desfile militar del 20 de julio.

PUEDES VER: Trump mediará para resolver la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, afirma Gustavo Petro

lr.pe

Amenaza a la relación Petro-Trump

Petro aseguró que una de las razones que motivó presuntamente a los criminales a atentar contra su vida fueron los acuerdos pactados tras reunirse con Donald Trump en Washington, quienes, según afirmaron ambas partes, tuvieron un diálogo respetuoso y con grandes avances en los compromisos contra el narcotráfico.

Según detalló el mandatario, el Clan del Golfo, el cártel de la droga más grande del país, con su cuartel en el departamento de Córdoba, suspendió cualquier tipo de contacto con Petro luego de confirmarse la colaboración pactada con Estados Unidos para atrapar a su cabecilla, alias 'Chiquito Malo'.

Asimismo, agregó que mandó a retirar a "un general de la Policía", debido a que supuestamente "alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro", que "tenía como misión destruir la reunión con Trump".

