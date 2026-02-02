HOYSuscripcion LR Focus

Trump asegura que hablará sobre narcotráfico con Petro y destaca que mandatario se ha vuelto “muy amable” en el último mes

Esta será la primera reunión cara a cara entre ambos líderes. Petro ha acusado a Trump de realizar ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, mientras que el republicano dijo que su homólogo colombiano es “líder del narcotráfico”.

Donald Trump y Gustavo Petro se reunirán el martes 3 de febrero en la Casa Blanca.
Donald Trump y Gustavo Petro se reunirán el martes 3 de febrero en la Casa Blanca. | CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hablará sobre el narcotráfico con el homólogo colombiano, Gustavo Petro, y anticipó que su reunión, que se llevará a cabo este martes en la Casa Blanca, será "buena". "Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país", comentó Trump a los periodistas antes del encuentro.

Esta será la primera reunión cara a cara entre ambos líderes después de que Petro hiciera fuertes declaraciones contra Trump, acusando a su administración de realizar "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe en sus operaciones contra lanchas sospechosas de transportar drogas.

GORRITI SE PRONUNCIA ANTE INTENTO DE TOMA DEL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Gustavo Petro busca dialogar con Daniel Noboa para tratar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

El giro de Trump hacia Petro

Trump ha criticado con dureza a Petro y lo acusó públicamente de ser un “líder del narcotráfico” y, en enero de este año, le advirtió que debía cuidarse si no quería que Colombia sufriera un destino similar al de Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

Sin embargo, el republicano ahora ha suavizado su tono y resaltó que Petro “ha sido muy amable en el último mes”. Trump señaló con ironía que, si bien el presidente colombiano fue bastante severo en sus críticas inicialmente, después de los acontecimientos en Venezuela su actitud cambió notablemente.

Por su parte, Rosa Villavicencio, canciller colombiana, declaró que la relación entre Colombia y Estados Unidos "se va a relanzar" con la visita de Petro. La reunión traerá "avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico, para la región", añadió.

Por ahora, la Casa Blanca no ha confirmado si la reunión entre ambos líderes incluirá una sesión con la prensa, aunque se sabe que el presidente Petro ofrecerá declaraciones a los medios al finalizar su visita.

PUEDES VER: Gobierno de Petro confirma que militares mataron a 5 integrantes del Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico de Colombia

La llegada de Petro a Estados Unidos

De acuerdo a información de la Presidencia de la República de Colombia, Petro llegó a Washington a las 12:30 a. m. de este lunes para dar inicio a la agenda oficial programada entre el 2 y el 5 de febrero. El encuentro bilateral abordará la cooperación entre ambos países y la agenda más amplia de relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

En paralelo, el jefe de Estado colombiano anunció el inicio de una intensa jornada de contactos con autoridades estadounidenses. “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE. UU. en Colombia, John McNamara”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también convocó a una marcha en Bogotá para el martes.

El mandatario también ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y mantendrá reuniones con empresarios del sector del cacao, enfocadas en comercio, sostenibilidad y la proyección internacional del producto colombiano.

PUEDES VER: Estados Unidos otorga visa especial de cinco días a Gustavo Petro para la reunión con Donald Trump

Petro obtuvo visado especial para ingresar a EE. UU.

Tras recibir un visado especial después de que el Departamento de Estado de EE. UU. le cancelara el anterior por su inclusión en la llamada “lista Clinton”, Petro también tiene planeado reunirse con congresistas estadounidenses para reforzar el diálogo político y legislativo entre ambos países.

Además, en su agenda figura un encuentro con la comunidad colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, como parte de las actividades que realizará durante su visita a Estados Unidos.

