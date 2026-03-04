Corte de La Libertad logra certificación de calidad en procesos de alimentos de menores de edad

Con la finalidad de optimizar el servicio de justicia a favor de los niños, niñas y adolescentes, la Corte Superior de Justicia de La Libertad implementó exitosamente el sistema de gestión de la calidad en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia, logrando la certificación ISO 9001 en la atención de los procesos de alimentos de menores de edad.

Este trabajo ha sido impulsado por iniciativa de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien agradeció el apoyo de los funcionarios, de la magistrada del órgano jurisdiccional, así como del personal jurisdiccional y administrativo, que se comprometió desde un inicio con la implementación, lo que permite brindar una atención más oportuna y dentro de los plazos establecidos por ley.

“Este es un día especial para la Corte de La Libertad. Con la entrega de la certificación ISO 9001 se ratifica el compromiso que tenemos de ofrecer a la sociedad un servicio más rápido en los procesos de alimentos vía proceso único que ingresan al Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia. Nuestra meta es ampliar esta certificación a los demás juzgados para garantizar un sistema de justicia más humano y célere para todos nuestros usuarios”, remarcó la doctora León Velásquez.

La Corte también recibió recertificaciones en otras áreas, mejorando la transparencia y celeridad del servicio. Fuente: Difusión.

Por su parte, el doctor Omar Sumaria Benavente, jefe de la Unidad de Gestión del Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo, en representación del juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, felicitó el esfuerzo y el trabajo de todos los involucrados, no solo por la ardua labor que implica la implementación de una certificación internacional, sino también por la motivación y el compromiso asumido para brindar un servicio de justicia más oportuno, transparente y célere a favor de los niños, niñas y adolescentes de la región.

Posteriormente, el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte de La Libertad, Juan Torpoco Dávila, indicó que el control de las actividades y la medición de los tiempos en cada etapa del proceso ha permitido que doce casos de alimentos tramitados a través del Expediente Judicial Electrónico en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia, culminen en conciliación y con sentencia en 25 días hábiles, optimizando el servicio de justicia a favor de los más vulnerables.

Finalmente, también se informó sobre la recertificación a nivel jurisdiccional lograda por la Oficina de Atención y Seguimiento del Botón de Pánico, así como a nivel administrativo por la Oficina de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres y por el Módulo de Atención al Usuario.