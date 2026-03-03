El cantante, conocido por su carrera como solista en el género urbano, regresa con el nuevo tema 'Perdóname'. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

El cantante, conocido por su carrera como solista en el género urbano, regresa con el nuevo tema 'Perdóname'. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

La agrupación Combinación de La Habana utilizó sus redes sociales para anunciar el retorno de Paul Michael a sus filas. El novio de Pamela López se sumó a la delantera compuesta por Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés, director general y Eugenio Rodríguez, director musical.

Como se recuerda, Paul Michael dejó la popular ‘Orquesta de la selección’ en abril del 2025 para embarcarse en su carrera como solista en el género urbano. Sin embargo, el cantante de 28 años hará una pausa a sus proyectos personales para unirse a la agrupación salsera que viene este 2026 con grandes novedades.

Paul Michal regresa a Combinación de La Habana con nuevo tema



El último 28 de febrero, Combinación de La Habana utilizó sus redes sociales para anunciar el retorno del novio de Pamela López. “Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense… porque esto recién comienza”, fue el mensaje que compartió la orquesta de salsa.

En esa misma publicación, Paul Michael expresó su emoción por volver a los escenarios con una reconocida orquesta. “Vamos por la revancha… La combi”, comentó la pareja de López. Cabe recordar que el retorno de Paul ha sido a lo grande, ya que es el protagonista de ‘Perdóname’, el nuevo tema del grupo.

¿Por qué se fue Paul Michal de Combinación de La Habana?



Eugenio Rodríguez, director musical de Combinación de la Habana, explicó que el salsero dejó el grupo por tentar su proyecto personal y negó que se haya ido en malos términos. “Paul nos acompañó en el aniversario número 19 de la ‘Combi’ hasta que nos comunicó que quería tentar suerte como solista, le deseamos la mejor de las suertes y desde entonces tenemos una buena relación. Ahora, con más experiencia en la música, los hemos llamada nuevamente para que forme parte de los nuevos proyectos que tenemos”, expresó.



“Por lo pronto, estrenamos nuestro nuevo tema ‘Perdóname’ que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y viene sonando en las principales radios del país. Además, estamos en la producción de la canción que grabamos con la cubana Seidy, la niña, que en algunas semanas saldrá a la luz. Nuestro objetivo es continuar haciendo colaboraciones de talla internacional. Asimismo, ya tenemos todo listo para nuestra gira a Europa”, acotó Rodríguez.

