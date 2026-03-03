HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Espectáculos

Paul Michael, novio de Pamela López, regresa a Combinación de La Habana tras dejar su proyecto de solista: “Vamos por la revancha”

La agrupación Combinación de La Habana anunció el regreso de Paul Michael a su delantera, sumándose a destacados artistas bajo la dirección de Gerson Valdés y Eugenio Rodríguez.

El cantante, conocido por su carrera como solista en el género urbano, regresa con el nuevo tema 'Perdóname'. Fotos: Instagram.
El cantante, conocido por su carrera como solista en el género urbano, regresa con el nuevo tema 'Perdóname'. Fotos: Instagram.

La agrupación Combinación de La Habana utilizó sus redes sociales para anunciar el retorno de Paul Michael a sus filas. El novio de Pamela López se sumó a la delantera compuesta por Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés, director general y Eugenio Rodríguez, director musical.

Como se recuerda, Paul Michael dejó la popular ‘Orquesta de la selección’ en abril del 2025 para embarcarse en su carrera como solista en el género urbano. Sin embargo, el cantante de 28 años hará una pausa a sus proyectos personales para unirse a la agrupación salsera que viene este 2026 con grandes novedades.

PUEDES VER: Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras ser llamada 'clandestina' y lanza mensaje: 'Están perdiendo el tiempo'

lr.pe

Paul Michal regresa a Combinación de La Habana con nuevo tema

El último 28 de febrero, Combinación de La Habana utilizó sus redes sociales para anunciar el retorno del novio de Pamela López. “Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense… porque esto recién comienza”, fue el mensaje que compartió la orquesta de salsa.

En esa misma publicación, Paul Michael expresó su emoción por volver a los escenarios con una reconocida orquesta. “Vamos por la revancha… La combi”, comentó la pareja de López. Cabe recordar que el retorno de Paul ha sido a lo grande, ya que es el protagonista de ‘Perdóname’, el nuevo tema del grupo. 

Eugenio Rodríguez destacó que la salida de Paul Michael no fue en malos términos y enfatizó su buena relación. Foto: Instagram.

Eugenio Rodríguez destacó que la salida de Paul Michael no fue en malos términos y enfatizó su buena relación. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Pamela López le organiza fiesta a Paul Michael por su cumpleaños y le dedica amoroso mensaje: 'Eres un ser de luz, gracias por existir'

lr.pe

¿Por qué se fue Paul Michal de Combinación de La Habana?

Eugenio Rodríguez, director musical de Combinación de la Habana, explicó que el salsero dejó el grupo por tentar su proyecto personal y negó que se haya ido en malos términos. “Paul nos acompañó en el aniversario número 19 de la ‘Combi’ hasta que nos comunicó que quería tentar suerte como solista, le deseamos la mejor de las suertes y desde entonces tenemos una buena relación. Ahora, con más experiencia en la música, los hemos llamada nuevamente para que forme parte de los nuevos proyectos que tenemos”, expresó.

“Por lo pronto, estrenamos nuestro nuevo tema ‘Perdóname’ que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y viene sonando en las principales radios del país. Además, estamos en la producción de la canción que grabamos con la cubana Seidy, la niña, que en algunas semanas saldrá a la luz. Nuestro objetivo es continuar haciendo colaboraciones de talla internacional. Asimismo, ya tenemos todo listo para nuestra gira a Europa”, acotó Rodríguez.

