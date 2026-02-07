HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Mundo

Ecuador y Colombia acordaron condiciones para terminar con los aranceles y en busca de la seguridad en la frontera

La reunión en Quito, presidida por las ministras de Relaciones Exteriores, acordó que la defensa fronteriza es clave para combatir el crimen organizado en la zona limítrofe de 600 km.

La conversación fue presidida por las ministras de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio y Gabriela Sommerfeld. Foto: Composición LR.
La conversación fue presidida por las ministras de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio y Gabriela Sommerfeld. Foto: Composición LR.

Ecuador y Colombia presentaron sus condiciones para poner fin a la guerra arancelaria que afectó el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre ambos países. Desde el 1 de febrero, impusieron sanciones mutuas del 30%, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara una gestión ineficaz en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.

La disputa se intensificó cuando el Gobierno de Petro les suspendió la venta de electricidad, lo que obligó a este último a elevar en un 900% la tarifa por su oleoducto. En la reunión celebrada en Quito, acordaron que la seguridad fronteriza es fundamental para combatir las redes criminales, especialmente en la zona de 600 km de la línea limítrofe, afectada por guerrillas y narcotraficantes.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La conversación fue presidida por las ministras de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio y Gabriela Sommerfeld, y contó con la participación de altos funcionarios colombianos, incluidos el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y representantes de diversos ministerios y Ecopetrol.

PUEDES VER: Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

lr.pe

"Expedir el decreto de aranceles de respuesta"

Según la agencia AFP, aunque la administración colombiana solicitó la eliminación de las tarifas impuestas, la delegación ecuatoriana respondió que evaluará la solicitud en una fase posterior. Ante esta negativa, la Cancillería de Colombia anunció medidas legales por la omisión de acuerdos pactados hace décadas y presentó acciones.

En concreto, Bogotá expidió un decreto de aranceles en respuesta, justificándolo por razones de protección nacional, cuya firma había sido aplazada a la espera de tratos más inmediatos e interpondrá una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el incumplimiento del Acuerdo de Cartagena, suscrito en 1969.

Durante la cita, el ministro de Defensa colombiano presentó resultados operacionales en las acciones contra el narcotráfico, especialmente en el combate al tráfico de cocaína, y enfatizó el aumento de efectivos en el linde para mejorar la efectividad. Asimismo, subrayó la importancia de la cooperación de las autoridades ecuatorianas para fortalecer la seguridad limítrofe y combatir el crimen transnacional.

Contradicciones entre ambos bandos

Por su parte, Quito rechazó las declaraciones de la Cancillería, asegurando que no es correcto atribuirle la responsabilidad de los desacuerdos en el límite. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana afirmó que se intenta culpar al país "de este desacuerdo, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo" por parte de la otra administración.

El documento señaló que, durante la conversación bilateral, Colombia reconoció que "el problema radica en la falta de control fronterizo y en la no eliminación del cultivo de coca en su territorio" y revela que los representantes de la otra parte se comprometieron a tomar medidas para erradicar los cultivos de coca y combatir la minería ilegal.

Notas relacionadas
Ejército de Colombia mata a 15 miembros del ELN, grupo guerrillero vinculado al narcotráfico

Ejército de Colombia mata a 15 miembros del ELN, grupo guerrillero vinculado al narcotráfico

LEER MÁS
Dos escoltas muertos y tres secuestrados dejó atentado en Colombia contra el senador Jairo Castellanos

Dos escoltas muertos y tres secuestrados dejó atentado en Colombia contra el senador Jairo Castellanos

LEER MÁS
Militares colombianos matan a 7 guerrilleros del ELN en zona fronteriza con Venezuela

Militares colombianos matan a 7 guerrilleros del ELN en zona fronteriza con Venezuela

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

[Latina, En Vivo] Partido Alianza Lima vs Olva Latino HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

Mundo

Gigante mundial desafía a China: busca unirse con estos países de África para aumentar la producción y comercio de minerales críticos

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

Ni Brasil ni Argentina: China potencia a este país de América Latina para liderar su mayor expansión tecnológica y desplazar a EE. UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025