El gobierno de Gustavo Petro indicó que policías y militares trabajaron para debilitar la estructura criminal del Clan del Golfo. | Composición LR

El gobierno de Gustavo Petro indicó que policías y militares trabajaron para debilitar la estructura criminal del Clan del Golfo. | Composición LR

Duro golpe al crimen organizado. El gobierno de Gustavo Petro confirmó que, durante la 'Operación Sostenida Agamenón', los militares mataron a 5 integrantes del Clan del Golfo, considerado el principal cártel del narcotráfico de Colombia. La acción se ejecutó en la vereda Palma de Vino, ubicada en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena.

A través de la red social X (antes Twitter), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, detalló que los agentes de la Policía y miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana debilitaron "de manera significativa" la capacidad criminal y la estructura de la banda, designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como "organización terrorista extranjera".

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Gobierno de Gustavo Petro confirma que militares mataron a 5 integrantes del Clan del Golfo

Pedro Sánchez anunció que entre los 5 abatidos se encuentra Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido en el mundo criminal como 'Moisés' o '07'. El gobierno de Gustavo Petro consideró al criminal como el cabecilla del Clan del Golfo y "responsable de la expansión violenta del grupo en la región Caribe".

El titular del Ministerio de Defensa de Colombia también informó que 'Moisés' estaba vinculado a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas. Además, aseveró que fue responsable del asesinato del subintendente Ronald Andrés Montañez Quijano, quien recibió múltiples impactos de bala en un ataque armado ocurrido la noche del lunes 28 de abril de 2025 en el corregimiento de Palermo.

Sánchez explicó que la neutralización de 'Moisés' fractura la cadena de mando, reduce la capacidad de violencia y fortalece la protección de la Fuerza Pública y de las comunidades. Se estima que el Clan del Golfo mantiene presencia activa en más de 20 departamentos de Colombia, opera a través de la subcontratación de servicios específicos y coordina corredores y destinos de droga en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, Brasil, Venezuela y otros países de América. En Europa, actúa en España, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia e incluso Albania y Ucrania.

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro

El golpe al Clan del Golfo, conocido como Ejército Gaitanista de Colombia y surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, se produjo en la antesala de la reunión agendada para el próximo 3 de febrero de 2026 entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca. Durante el encuentro se espera que Bogotá y Washington discutan sobre cómo endurecer el combate al tráfico de drogas desde el país sudamericano, considerado el principal productor mundial de cocaína.

"El Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia", indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Trump ya había acusado a Petro de no realizar esfuerzos suficientes para enfrentar a las mafias y llegó a catalogar al colombiano como "líder del narcotráfico". Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación por teléfono y, según Petro, acordaron actuar conjuntamente contra el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla dedicada al tráfico de drogas en la frontera con Venezuela.