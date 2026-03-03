Congreso: piden al presidente José María Balcazar que reuniones con altos funcionarios sean transmitidas en vivo

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) ha solicitado, mediante un oficio, al presidente José María Balcázar que todas las reuniones entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo y otras autoridades sean transmitidas en vivo y en directo a través de las diversas plataformas del Estado.

Según señala Montalvo en su comunicación, el Registro Oficial de Visitas y la publicación de la agenda pública del Poder Ejecutivo no son suficientes para garantizar la transparencia que la ciudadanía exige a un mandatario. Esta solicitud se enmarca —aunque no se menciona explícitamente— en medio de las recientes polémicas que pusieron fin al gobierno de José Jerí, a quien se le acusó de mantener reuniones con mujeres que posteriormente obtuvieron contratos con el Estado.

“Las reuniones no registradas, los encuentros fuera de sede sin justificación y la falta de publicación oportuna de las agendas oficiales han sido prácticas reiteradas que socavan la confianza ciudadana en sus autoridades. La normativa vigente establece un plazo de hasta 72 horas para actualizar el registro de visitas y actividades, lo cual resulta excesivo e impide un control ciudadano efectivo y en tiempo real”, señala el documento.

El congresista de Perú Libre afirmó que la transmisión de las reuniones de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo permitiría revitalizar la política de puertas abiertas del Gobierno.

Montalvo indicó que su propuesta exceptuaría las reuniones de carácter reservado, secreto o confidencial, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. “El Perú necesita un gobierno que no le tenga miedo a la luz pública. La transparencia no es un favor que se le hace al ciudadano, sino una obligación de todo servidor del Estado”, concluye el parlamentario en el documento.

Balcázar ya esta involucrado en cuestionamientos por reuniones

La exestudiante del actual presidente José María Balcázar, Carla Bustíos Arteaga, obtuvo un contrato estatal por S/16.000 tras reunirse con él en agosto de 2021, cuando aún ejercía funciones como congresista, según un informe difundido por el programa dominical Panorama. El reportaje señala que el encuentro se realizó el 19 de agosto, entre las 12:06 y las 12:38 p. m., en el tercer piso del edificio Roberto Ramírez del Villar. Un día antes de la cita, Bustíos se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores y, apenas 24 horas después de la reunión, recibió una orden de servicio del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

El contrato fue otorgado para que desempeñara labores administrativas de carácter legal, pese a que en ese momento solo contaba con el grado académico de bachiller. Balcázar, por entonces docente en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, había participado como asesor de tesis y miembro del jurado de sustentación de la joven, quien fue una de sus alumnas. Consultada sobre su contratación, Bustíos afirmó que el proceso debía explicarse a través de los mecanismos de selección correspondientes y aseguró que se trató de una convocatoria similar a un concurso público, descartando cualquier intervención del hoy jefe de Estado.

La especialista en contrataciones públicas Cecilia Ruíz cuestionó la coincidencia de fechas y sostuvo que resulta inusual obtener el registro de proveedores el mismo día en que se logra una contratación, lo que —según indicó— constituye un indicio que merece revisión. Asimismo, Panorama reveló que el 5 de octubre de 2021 Bustíos visitó nuevamente el despacho congresal de Balcázar, aunque el registro parlamentario no consignó su hora de salida. Posteriormente, trabajó entre octubre de ese año y abril de 2022 en la comisión encargada de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, presidida por el propio Balcázar, percibiendo un salario superior a S/5.000. La exalumna señaló que inicialmente lo visitó para saludarlo y que luego fue convocada a integrar la comisión, asegurando que, tras culminar ese periodo laboral, dejó de mantener un vínculo directo con él.